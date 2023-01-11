https://ria.ru/20230111/soyuz-1844206276.html

В НАСА высоко оценили сотрудничество с "Роскосмосом" по ситуации с "Союзом"

В НАСА высоко оценили сотрудничество с "Роскосмосом" по ситуации с "Союзом" - РИА Новости, 11.01.2023

В НАСА высоко оценили сотрудничество с "Роскосмосом" по ситуации с "Союзом"

Представители НАСА и "Роскосмоса" продемонстрировали тесное и эффективное сотрудничество в связи с ситуацией с повреждением российского корабля "Союз", заявил... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:54

2023-01-11T17:54

2023-01-11T17:54

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международная космическая станция (мкс)

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Представители НАСА и "Роскосмоса" продемонстрировали тесное и эффективное сотрудничество в связи с ситуацией с повреждением российского корабля "Союз", заявил на брифинге в Москве руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано. "Хочу сказать, что команды работают крайне хорошо вместе как в техническом, так и управленческом плане", - сказал представитель американского космического ведомства в ходе брифинга. Он сообщил, что находится в Москве, где участвует в работе комиссии по анализу нештатной ситуации с "Союзом". По словам Монталбано, "это истинное свидетельство партнерства" двух стран в космической сфере. В середине декабря стало известно о разгерметизации охлаждающего контура на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22". Отверстие в радиаторе корабля не превышает миллиметра, а все остальные системы "Союза МС-22", в том числе двигательная установка, исправны. В среду "Роскосмос" сообщил, что "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения вернется на Землю в беспилотном режиме, а прилетевших на нем космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио заберет "Союз МС-23". Изначально полет "МС-23" планировался 16 марта, но состоится 20 февраля, экспедиция экипажа "Союза МС-22" при этом продлевается, заявили в "Роскосмосе".

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космос - риа наука, москва, земля, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс)