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В НАСА высоко оценили сотрудничество с "Роскосмосом" по ситуации с "Союзом" - РИА Новости, 11.01.2023
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Наука
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В НАСА высоко оценили сотрудничество с "Роскосмосом" по ситуации с "Союзом"
В НАСА высоко оценили сотрудничество с "Роскосмосом" по ситуации с "Союзом" - РИА Новости, 11.01.2023
В НАСА высоко оценили сотрудничество с "Роскосмосом" по ситуации с "Союзом"
Представители НАСА и "Роскосмоса" продемонстрировали тесное и эффективное сотрудничество в связи с ситуацией с повреждением российского корабля "Союз", заявил... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:54
2023-01-11T17:54
наука
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роскосмос
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международная космическая станция (мкс)
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Представители НАСА и "Роскосмоса" продемонстрировали тесное и эффективное сотрудничество в связи с ситуацией с повреждением российского корабля "Союз", заявил на брифинге в Москве руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано. "Хочу сказать, что команды работают крайне хорошо вместе как в техническом, так и управленческом плане", - сказал представитель американского космического ведомства в ходе брифинга. Он сообщил, что находится в Москве, где участвует в работе комиссии по анализу нештатной ситуации с "Союзом". По словам Монталбано, "это истинное свидетельство партнерства" двух стран в космической сфере. В середине декабря стало известно о разгерметизации охлаждающего контура на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22". Отверстие в радиаторе корабля не превышает миллиметра, а все остальные системы "Союза МС-22", в том числе двигательная установка, исправны. В среду "Роскосмос" сообщил, что "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения вернется на Землю в беспилотном режиме, а прилетевших на нем космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио заберет "Союз МС-23". Изначально полет "МС-23" планировался 16 марта, но состоится 20 февраля, экспедиция экипажа "Союза МС-22" при этом продлевается, заявили в "Роскосмосе".
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космос - риа наука, москва, земля, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Москва, Земля, Роскосмос, НАСА, Международная космическая станция (МКС)
17:54 11.01.2023
 
В НАСА высоко оценили сотрудничество с "Роскосмосом" по ситуации с "Союзом"

Представитель НАСА высоко оценил сотрудничество с "Роскосмосом" по ситуации с "Союзом"

© Pixabay / lace0182Центр НАСА
Центр НАСА - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Pixabay / lace0182
Центр НАСА. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Представители НАСА и "Роскосмоса" продемонстрировали тесное и эффективное сотрудничество в связи с ситуацией с повреждением российского корабля "Союз", заявил на брифинге в Москве руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монталбано.
"Хочу сказать, что команды работают крайне хорошо вместе как в техническом, так и управленческом плане", - сказал представитель американского космического ведомства в ходе брифинга.
Он сообщил, что находится в Москве, где участвует в работе комиссии по анализу нештатной ситуации с "Союзом". По словам Монталбано, "это истинное свидетельство партнерства" двух стран в космической сфере.
В середине декабря стало известно о разгерметизации охлаждающего контура на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22". Отверстие в радиаторе корабля не превышает миллиметра, а все остальные системы "Союза МС-22", в том числе двигательная установка, исправны. В среду "Роскосмос" сообщил, что "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения вернется на Землю в беспилотном режиме, а прилетевших на нем космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио заберет "Союз МС-23". Изначально полет "МС-23" планировался 16 марта, но состоится 20 февраля, экспедиция экипажа "Союза МС-22" при этом продлевается, заявили в "Роскосмосе".
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря 2022, 09:43
Нештатные ситуации на МКС в 2020-2022 годах
 
НаукаКосмос - РИА НаукаМоскваЗемляРоскосмосНАСАМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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