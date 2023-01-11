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Голикова сообщила об открытии отделений Соцфонда в новых регионах - РИА Новости, 11.01.2023
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Голикова сообщила об открытии отделений Соцфонда в новых регионах
Голикова сообщила об открытии отделений Соцфонда в новых регионах - РИА Новости, 11.01.2023
Голикова сообщила об открытии отделений Соцфонда в новых регионах
С 1 января в новых регионах РФ заработали отделения Социального фонда России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:44
2023-01-11T17:44
общество
татьяна голикова
россия
правительство рф
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. С 1 января в новых регионах РФ заработали отделения Социального фонда России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "Уже с 1 января 2023 года заработали отделения Социального фонда на всех 4 территориях и Социальный фонд фактически является органом, который будет осуществлять все положенные выплаты семьям", - сказала Голикова журналистам по итогам совещания президента РФ с членами правительства в среду.
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общество, татьяна голикова, россия, правительство рф
Общество, Татьяна Голикова, Россия, Правительство РФ
17:44 11.01.2023
 
Голикова сообщила об открытии отделений Соцфонда в новых регионах

Голикова с 1 января в новых российских регионах заработали отделения Социального фонда

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. С 1 января в новых регионах РФ заработали отделения Социального фонда России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Уже с 1 января 2023 года заработали отделения Социального фонда на всех 4 территориях и Социальный фонд фактически является органом, который будет осуществлять все положенные выплаты семьям", - сказала Голикова журналистам по итогам совещания президента РФ с членами правительства в среду.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 17:26
Голикова рассказала о размере МРОТ в новых регионах России
 
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