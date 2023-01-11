https://ria.ru/20230111/sotsfond-1844202199.html
Голикова сообщила об открытии отделений Соцфонда в новых регионах
Голикова сообщила об открытии отделений Соцфонда в новых регионах - РИА Новости, 11.01.2023
Голикова сообщила об открытии отделений Соцфонда в новых регионах
С 1 января в новых регионах РФ заработали отделения Социального фонда России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:44
2023-01-11T17:44
2023-01-11T17:44
общество
татьяна голикова
россия
правительство рф
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. С 1 января в новых регионах РФ заработали отделения Социального фонда России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "Уже с 1 января 2023 года заработали отделения Социального фонда на всех 4 территориях и Социальный фонд фактически является органом, который будет осуществлять все положенные выплаты семьям", - сказала Голикова журналистам по итогам совещания президента РФ с членами правительства в среду.
https://ria.ru/20230111/mrot-1844195299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, россия, правительство рф
Общество, Татьяна Голикова, Россия, Правительство РФ
Голикова сообщила об открытии отделений Соцфонда в новых регионах
Голикова с 1 января в новых российских регионах заработали отделения Социального фонда