https://ria.ru/20230111/sotsfond-1844202199.html

Голикова сообщила об открытии отделений Соцфонда в новых регионах

Голикова сообщила об открытии отделений Соцфонда в новых регионах - РИА Новости, 11.01.2023

Голикова сообщила об открытии отделений Соцфонда в новых регионах

С 1 января в новых регионах РФ заработали отделения Социального фонда России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:44

2023-01-11T17:44

2023-01-11T17:44

общество

татьяна голикова

россия

правительство рф

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. С 1 января в новых регионах РФ заработали отделения Социального фонда России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "Уже с 1 января 2023 года заработали отделения Социального фонда на всех 4 территориях и Социальный фонд фактически является органом, который будет осуществлять все положенные выплаты семьям", - сказала Голикова журналистам по итогам совещания президента РФ с членами правительства в среду.

https://ria.ru/20230111/mrot-1844195299.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, татьяна голикова, россия, правительство рф