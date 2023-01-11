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Солнечных дней в Москве в 2022 году было больше нормы, рассказала синоптик - РИА Новости, 11.01.2023
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Солнечных дней в Москве в 2022 году было больше нормы, рассказала синоптик
Солнечных дней в Москве в 2022 году было больше нормы, рассказала синоптик - РИА Новости, 11.01.2023
Солнечных дней в Москве в 2022 году было больше нормы, рассказала синоптик
Солнечных дней в столице в 2022 году было больше нормы, солнце светило 1934 часа, это почти на 200 часов больше среднего показателя, сообщила главный специалист РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:20
2023-01-11T11:20
погода
москва
татьяна позднякова
общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Солнечных дней в столице в 2022 году было больше нормы, солнце светило 1934 часа, это почти на 200 часов больше среднего показателя, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В 2022 году солнечных дней в столице было больше нормы. Солнце светило 1934 часа. В среднем за год солнце радует жителей Москвы 1740 часов. За весь период наблюдений за продолжительностью солнечного сияния на метеостанции МГУ самым щедрым на солнечные лучи был 1963 год с суммой 2044 часа. А самым пасмурным остается 1980 год с суммой 1478 часов", - рассказала Позднякова, чьи слова приводятся на портале Метеоновости. Она отметила, что в 2022 году самым солнечным оказался июль, с количеством часов солнечного сияния 353, что составляет 130% от нормы, а самым скупым на солнечные дни был январь 2022 года, тогда солнце светило лишь 12 часов, что составляет около трети месячной нормы.
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погода, москва, татьяна позднякова, общество, россия
Погода, Москва, Татьяна Позднякова, Общество, Россия
11:20 11.01.2023
 
Солнечных дней в Москве в 2022 году было больше нормы, рассказала синоптик

Синоптик Позднякова: солнце в Москве в 2022 году светило почти на 200 часов больше нормы

© АГН "Москва" / Денис ВоронинМорозная и солнечная погода в столице
Морозная и солнечная погода в столице - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Морозная и солнечная погода в столице. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Солнечных дней в столице в 2022 году было больше нормы, солнце светило 1934 часа, это почти на 200 часов больше среднего показателя, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В 2022 году солнечных дней в столице было больше нормы. Солнце светило 1934 часа. В среднем за год солнце радует жителей Москвы 1740 часов. За весь период наблюдений за продолжительностью солнечного сияния на метеостанции МГУ самым щедрым на солнечные лучи был 1963 год с суммой 2044 часа. А самым пасмурным остается 1980 год с суммой 1478 часов", - рассказала Позднякова, чьи слова приводятся на портале Метеоновости.
Она отметила, что в 2022 году самым солнечным оказался июль, с количеством часов солнечного сияния 353, что составляет 130% от нормы, а самым скупым на солнечные дни был январь 2022 года, тогда солнце светило лишь 12 часов, что составляет около трети месячной нормы.
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