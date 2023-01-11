https://ria.ru/20230111/solntse-1844065185.html

Солнечных дней в Москве в 2022 году было больше нормы, рассказала синоптик

Солнечных дней в Москве в 2022 году было больше нормы, рассказала синоптик - РИА Новости, 11.01.2023

Солнечных дней в Москве в 2022 году было больше нормы, рассказала синоптик

Солнечных дней в столице в 2022 году было больше нормы, солнце светило 1934 часа, это почти на 200 часов больше среднего показателя, сообщила главный специалист РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T11:20

2023-01-11T11:20

2023-01-11T11:20

погода

москва

татьяна позднякова

общество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Солнечных дней в столице в 2022 году было больше нормы, солнце светило 1934 часа, это почти на 200 часов больше среднего показателя, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В 2022 году солнечных дней в столице было больше нормы. Солнце светило 1934 часа. В среднем за год солнце радует жителей Москвы 1740 часов. За весь период наблюдений за продолжительностью солнечного сияния на метеостанции МГУ самым щедрым на солнечные лучи был 1963 год с суммой 2044 часа. А самым пасмурным остается 1980 год с суммой 1478 часов", - рассказала Позднякова, чьи слова приводятся на портале Метеоновости. Она отметила, что в 2022 году самым солнечным оказался июль, с количеством часов солнечного сияния 353, что составляет 130% от нормы, а самым скупым на солнечные дни был январь 2022 года, тогда солнце светило лишь 12 часов, что составляет около трети месячной нормы.

https://ria.ru/20230111/pogoda-1844060330.html

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Владимир Лаврентьев

погода, москва, татьяна позднякова, общество, россия