https://ria.ru/20230111/soledar-1844257239.html

Пригожин сообщил об уничтожении в Соледаре 500 украинских военных

Пригожин сообщил об уничтожении в Соледаре 500 украинских военных - РИА Новости, 11.01.2023

Пригожин сообщил об уничтожении в Соледаре 500 украинских военных

Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что из Соледара выведены мирные жители, уничтожено 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен,... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T21:51

2023-01-11T21:51

2023-01-11T22:16

специальная военная операция на украине

в мире

евгений пригожин

соледар

украина

вооруженные силы украины

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что из Соледара выведены мирные жители, уничтожено 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен, сообщение опубликовано в телеграм-канале пресс-службы Пригожина. Ранее Евгений Пригожин объявил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован "котел", в котором ведутся бои. Бизнесмен отметил, что ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может.

https://ria.ru/20230111/soledar-1844134279.html

соледар

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, евгений пригожин, соледар, украина, вооруженные силы украины, чвк "вагнер"