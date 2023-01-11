https://ria.ru/20230111/soledar-1844257239.html
Пригожин сообщил об уничтожении в Соледаре 500 украинских военных
Пригожин сообщил об уничтожении в Соледаре 500 украинских военных - РИА Новости, 11.01.2023
Пригожин сообщил об уничтожении в Соледаре 500 украинских военных
Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что из Соледара выведены мирные жители, уничтожено 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T21:51
2023-01-11T21:51
2023-01-11T22:16
специальная военная операция на украине
в мире
евгений пригожин
соледар
украина
вооруженные силы украины
чвк "вагнер"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844104649_0:93:1934:1181_1920x0_80_0_0_24a9f200d5a8d2c7e71274bff1389758.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что из Соледара выведены мирные жители, уничтожено 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен, сообщение опубликовано в телеграм-канале пресс-службы Пригожина. Ранее Евгений Пригожин объявил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован "котел", в котором ведутся бои. Бизнесмен отметил, что ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может.
https://ria.ru/20230111/soledar-1844134279.html
соледар
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844104649_211:0:1934:1292_1920x0_80_0_0_05da8a938d60a4b5deac3410be0da329.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евгений пригожин, соледар, украина, вооруженные силы украины, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евгений Пригожин, Соледар, Украина, Вооруженные силы Украины, ЧВК "Вагнер"
21:51 11.01.2023 (обновлено: 22:16 11.01.2023)
Пригожин сообщил об уничтожении в Соледаре 500 украинских военных
При освобождении Соледара уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен