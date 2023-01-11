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Пригожин сообщил об уничтожении в Соледаре 500 украинских военных - РИА Новости, 11.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/soledar-1844257239.html
Пригожин сообщил об уничтожении в Соледаре 500 украинских военных
Пригожин сообщил об уничтожении в Соледаре 500 украинских военных - РИА Новости, 11.01.2023
Пригожин сообщил об уничтожении в Соледаре 500 украинских военных
Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что из Соледара выведены мирные жители, уничтожено 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T21:51
2023-01-11T22:16
специальная военная операция на украине
в мире
евгений пригожин
соледар
украина
вооруженные силы украины
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что из Соледара выведены мирные жители, уничтожено 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен, сообщение опубликовано в телеграм-канале пресс-службы Пригожина. Ранее Евгений Пригожин объявил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован "котел", в котором ведутся бои. Бизнесмен отметил, что ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может.
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в мире, евгений пригожин, соледар, украина, вооруженные силы украины, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евгений Пригожин, Соледар, Украина, Вооруженные силы Украины, ЧВК "Вагнер"
21:51 11.01.2023 (обновлено: 22:16 11.01.2023)
 
Пригожин сообщил об уничтожении в Соледаре 500 украинских военных

При освобождении Соледара уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен

© AP Photo / LibkosДым в Соледаре
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Libkos
Дым в Соледаре. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что из Соледара выведены мирные жители, уничтожено 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен, сообщение опубликовано в телеграм-канале пресс-службы Пригожина.
"Мирные граждане выведены, украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены... убитыми около 500 человек", - говорится в сообщении.
Ранее Евгений Пригожин объявил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован "котел", в котором ведутся бои.
Бизнесмен отметил, что ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может.
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 14:49Специальная военная операция на Украине
Западные СМИ назвали ситуацию в Соледаре солью на раны Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвгений ПригожинСоледарУкраинаВооруженные силы УкраиныЧВК "Вагнер"
 
 
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