https://ria.ru/20230111/soledar-1844255067.html

Пригожин заявил о полном освобождении Соледара

Пригожин заявил о полном освобождении Соледара - РИА Новости, 11.01.2023

Пригожин заявил о полном освобождении Соледара

Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара, говорится в Telegram-канале его пресс-службы. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T21:25

2023-01-11T21:25

2023-01-11T23:45

специальная военная операция на украине

соледар

евгений пригожин

чвк "вагнер"

вооруженные силы украины

владимир путин

киев

артемовск

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара, говорится в Telegram-канале его пресс-службы.По словам бизнесмена, из города вывели мирных жителей.Пригожин уточнил, что российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.За минувшие сутки Вооруженным силам также удалось взять под контроль поселок Подгородное в районе Соледара. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230111/vsu-1844166798.html

https://ria.ru/20230111/spetsoperatsiya-1844094975.html

соледар

киев

артемовск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

соледар, евгений пригожин, чвк "вагнер", вооруженные силы украины, владимир путин, киев, артемовск