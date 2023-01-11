https://ria.ru/20230111/soledar-1844255067.html
Пригожин заявил о полном освобождении Соледара
Пригожин заявил о полном освобождении Соледара - РИА Новости, 11.01.2023
Пригожин заявил о полном освобождении Соледара
Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара, говорится в Telegram-канале его пресс-службы. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T21:25
2023-01-11T21:25
2023-01-11T23:45
специальная военная операция на украине
соледар
евгений пригожин
чвк "вагнер"
вооруженные силы украины
владимир путин
киев
артемовск
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара, говорится в Telegram-канале его пресс-службы.По словам бизнесмена, из города вывели мирных жителей.Пригожин уточнил, что российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.За минувшие сутки Вооруженным силам также удалось взять под контроль поселок Подгородное в районе Соледара. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230111/vsu-1844166798.html
https://ria.ru/20230111/spetsoperatsiya-1844094975.html
соледар
киев
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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соледар, евгений пригожин, чвк "вагнер", вооруженные силы украины, владимир путин, киев, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер", Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Киев, Артемовск
21:25 11.01.2023 (обновлено: 23:45 11.01.2023)
Пригожин заявил о полном освобождении Соледара
Основатель "Группы Вагнера" Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара