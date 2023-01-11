Рейтинг@Mail.ru
Пригожин заявил о полном освобождении Соледара - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/soledar-1844255067.html
Пригожин заявил о полном освобождении Соледара
Пригожин заявил о полном освобождении Соледара - РИА Новости, 11.01.2023
Пригожин заявил о полном освобождении Соледара
Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара, говорится в Telegram-канале его пресс-службы. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T21:25
2023-01-11T23:45
специальная военная операция на украине
соледар
евгений пригожин
чвк "вагнер"
вооруженные силы украины
владимир путин
киев
артемовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843852086_0:176:2989:1857_1920x0_80_0_0_3ff6f181112886f78a76536e3c2b34aa.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара, говорится в Telegram-канале его пресс-службы.По словам бизнесмена, из города вывели мирных жителей.Пригожин уточнил, что российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.За минувшие сутки Вооруженным силам также удалось взять под контроль поселок Подгородное в районе Соледара. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230111/vsu-1844166798.html
https://ria.ru/20230111/spetsoperatsiya-1844094975.html
соледар
киев
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843852086_523:389:2481:1857_1920x0_80_0_0_628a85c060003a77b11fd0c3072769ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
соледар, евгений пригожин, чвк "вагнер", вооруженные силы украины, владимир путин, киев, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Соледар, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер", Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Киев, Артемовск
21:25 11.01.2023 (обновлено: 23:45 11.01.2023)
 
Пригожин заявил о полном освобождении Соледара

Основатель "Группы Вагнера" Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара

© AP Photo / Roman ChopДым в Соледаре
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Roman Chop
Дым в Соледаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара, говорится в Telegram-канале его пресс-службы.
"Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии", — отметил он.
По словам бизнесмена, из города вывели мирных жителей.
Пригожин уточнил, что российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 16:11Специальная военная операция на Украине
Bloomberg: ситуация в Соледаре поставила Украину в тупик
За минувшие сутки Вооруженным силам также удалось взять под контроль поселок Подгородное в районе Соледара. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны АртемовскСеверск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:34Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.01.2023
 
Специальная военная операция на УкраинеСоледарЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"Вооруженные силы УкраиныВладимир ПутинКиевАртемовск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала