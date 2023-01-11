Рейтинг@Mail.ru
Пригожин передал соль бойцам "Вагнера" в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/soledar-1844138804.html
Пригожин передал соль бойцам "Вагнера" в Соледаре
Пригожин передал соль бойцам "Вагнера" в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023
Пригожин передал соль бойцам "Вагнера" в Соледаре
Основатель группы "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин пообщался со своими бойцами в освобожденных солевых шахтах Соледара и в шутку передал им украинскую соль,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-11T14:58
2023-01-12T01:35
специальная военная операция на украине
безопасность
соледар
артемовск
евгений пригожин
артемсоль
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844146251_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_12318fa29abc72f6dfd62ea89c6133cd.jpg
СОЛЕДАР, 11 янв - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин пообщался со своими бойцами в освобожденных солевых шахтах Соледара и в шутку передал им украинскую соль, чтобы они оставили ее в городе после его полного освобождения. "Чтобы разговоров не было в Америке о том, что мы за соль боремся, я передаю горному специалисту соль украинскую… Соледар когда пройдете, оставишь там внизу ее", - обратился бизнесмен к бойцу группы "Вагнер" в видео, которое попало в распоряжение РИА Новости и опубликовано в телеграм-канале агентства. Соляные шахты Соледара начали работу в конце XIX века, запасы оцениваются в 13 миллиардов тонн. При СССР здесь добывалось до 40% соли в стране. До начала конфликта на востоке Украины продукция компании "Артемсоль" поставлялась в 22 страны мира. Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
соледар
артемовск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пригожин: "Чтобы разговоров не было в Америке, что мы за соль боремся"
Пригожин оставил в Соледаре соль: "Чтобы Америка не подумала, что мы за нее боремся"
2023-01-11T14:58
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844146251_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_594b3e456e6bb881ff6c9ce0d08ae288.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, соледар, артемовск, евгений пригожин, артемсоль, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Соледар, Артемовск, Евгений Пригожин, Артемсоль, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
14:58 11.01.2023 (обновлено: 01:35 12.01.2023)
 
Пригожин передал соль бойцам "Вагнера" в Соледаре

Евгений Пригожин передал украинскую соль бойцам "Вагнера" в Соледаре

Читать ria.ru в
СОЛЕДАР, 11 янв - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин пообщался со своими бойцами в освобожденных солевых шахтах Соледара и в шутку передал им украинскую соль, чтобы они оставили ее в городе после его полного освобождения.
"Чтобы разговоров не было в Америке о том, что мы за соль боремся, я передаю горному специалисту соль украинскую… Соледар когда пройдете, оставишь там внизу ее", - обратился бизнесмен к бойцу группы "Вагнер" в видео, которое попало в распоряжение РИА Новости и опубликовано в телеграм-канале агентства.
Соляные шахты Соледара начали работу в конце XIX века, запасы оцениваются в 13 миллиардов тонн. При СССР здесь добывалось до 40% соли в стране. До начала конфликта на востоке Украины продукция компании "Артемсоль" поставлялась в 22 страны мира.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Наконец стали действовать грамотно". Что происходит в Соледаре
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСоледарАртемовскЕвгений ПригожинАртемсольДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала