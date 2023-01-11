https://ria.ru/20230111/soledar-1844138804.html
Пригожин передал соль бойцам "Вагнера" в Соледаре
Пригожин передал соль бойцам "Вагнера" в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023
Пригожин передал соль бойцам "Вагнера" в Соледаре
Основатель группы "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин пообщался со своими бойцами в освобожденных солевых шахтах Соледара и в шутку передал им украинскую соль,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-11T14:58
2023-01-11T14:58
2023-01-12T01:35
специальная военная операция на украине
безопасность
соледар
артемовск
евгений пригожин
артемсоль
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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СОЛЕДАР, 11 янв - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин пообщался со своими бойцами в освобожденных солевых шахтах Соледара и в шутку передал им украинскую соль, чтобы они оставили ее в городе после его полного освобождения. "Чтобы разговоров не было в Америке о том, что мы за соль боремся, я передаю горному специалисту соль украинскую… Соледар когда пройдете, оставишь там внизу ее", - обратился бизнесмен к бойцу группы "Вагнер" в видео, которое попало в распоряжение РИА Новости и опубликовано в телеграм-канале агентства. Соляные шахты Соледара начали работу в конце XIX века, запасы оцениваются в 13 миллиардов тонн. При СССР здесь добывалось до 40% соли в стране. До начала конфликта на востоке Украины продукция компании "Артемсоль" поставлялась в 22 страны мира. Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
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Пригожин: "Чтобы разговоров не было в Америке, что мы за соль боремся"
Пригожин оставил в Соледаре соль: "Чтобы Америка не подумала, что мы за нее боремся"
2023-01-11T14:58
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PT0M25S
РИА Новости
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безопасность, соледар, артемовск, евгений пригожин, артемсоль, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Соледар, Артемовск, Евгений Пригожин, Артемсоль, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
14:58 11.01.2023 (обновлено: 01:35 12.01.2023)
Пригожин передал соль бойцам "Вагнера" в Соледаре
Евгений Пригожин передал украинскую соль бойцам "Вагнера" в Соледаре