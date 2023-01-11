https://ria.ru/20230111/soledar-1844102729.html

Подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга, в городе идут бои

Подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга, в городе идут бои - РИА Новости, 11.01.2023

Подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга, в городе идут бои

Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:01

2023-01-11T13:01

2023-01-11T16:41

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

соледар

воздушно-десантные войска россии

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.В министерстве добавили, что штурмовые отряды ведут бой в городе.За минувшие сутки Вооруженным силам также удалось взять под контроль поселок Подгородное в районе Соледара на Донецком направлении. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.Накануне вечером стало известно, что бойцы группы "Вагнер" взяли Соледар под контроль. Как заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Кроме того, его подразделения заняли соляные шахты.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230111/soledar-1844097496.html

https://ria.ru/20230110/spetsoperatsiya-1843926187.html

россия

соледар

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ: Соледар блокирован с севера и юга Российские войска блокировали Соледар с северной и южной стороны, ВКС наносят удары по целям в городе, сообщили в Минобороны РФ. 2023-01-11T13:01 true PT4M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, соледар, воздушно-десантные войска россии, воздушно-космические силы россии