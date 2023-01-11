https://ria.ru/20230111/soledar-1844102729.html
Подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга, в городе идут бои
Подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга, в городе идут бои - РИА Новости, 11.01.2023
Подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга, в городе идут бои
Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:01
2023-01-11T13:01
2023-01-11T16:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
соледар
воздушно-десантные войска россии
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации.В министерстве добавили, что штурмовые отряды ведут бой в городе.За минувшие сутки Вооруженным силам также удалось взять под контроль поселок Подгородное в районе Соледара на Донецком направлении. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.Накануне вечером стало известно, что бойцы группы "Вагнер" взяли Соледар под контроль. Как заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Кроме того, его подразделения заняли соляные шахты.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск — Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230111/soledar-1844097496.html
https://ria.ru/20230110/spetsoperatsiya-1843926187.html
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Минобороны РФ: Соледар блокирован с севера и юга
Российские войска блокировали Соледар с северной и южной стороны, ВКС наносят удары по целям в городе, сообщили в Минобороны РФ.
2023-01-11T13:01
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PT4M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, соледар, воздушно-десантные войска россии, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Соледар, Воздушно-десантные войска России, Воздушно-космические силы России
13:01 11.01.2023 (обновлено: 16:41 11.01.2023)
Подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга, в городе идут бои
Минобороны: подразделения ВДВ блокировали Соледар, ВКС наносят удары по целям в городе