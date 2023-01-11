https://ria.ru/20230111/soledar-1844097496.html

Алаудинов сообщил о зачистке Соледара от украинских войск

Алаудинов сообщил о зачистке Соледара от украинских войск - РИА Новости, 11.01.2023

Алаудинов сообщил о зачистке Соледара от украинских войск

Соледар в Донецкой Народной Республике находится в стадии зачистки от украинских войск, к концу этого дня или утром можно будет констатировать, что город... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:43

2023-01-11T12:43

2023-01-11T12:45

специальная военная операция на украине

в мире

апты алаудинов

соледар

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Соледар в Донецкой Народной Республике находится в стадии зачистки от украинских войск, к концу этого дня или утром можно будет констатировать, что город полностью под контролем российских сил, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. "Соледар на данный момент находится в стадии зачистки. Его в принципе уже можно считать взятым, потому что ничего то количество (украинских – ред.) бойцов, которое находится уже внутри, не поменяет. По сути мы сможем уже к концу этого дня или максимум утром уже констатировать, что Соледар уже полностью находится под контролем наших сил и средств", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".По его информации, в Артемовске тоже сложилась хорошая ситуация для российских военных: все логистические маршруты взяты под контроль группой "Вагнер".

https://ria.ru/20230111/soledar-1844050863.html

соледар

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, апты алаудинов, соледар, донецкая народная республика, луганская народная республика