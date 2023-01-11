https://ria.ru/20230111/soledar-1844097496.html
Алаудинов сообщил о зачистке Соледара от украинских войск
Алаудинов сообщил о зачистке Соледара от украинских войск - РИА Новости, 11.01.2023
Алаудинов сообщил о зачистке Соледара от украинских войск
Соледар в Донецкой Народной Республике находится в стадии зачистки от украинских войск, к концу этого дня или утром можно будет констатировать, что город... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:43
2023-01-11T12:43
2023-01-11T12:45
специальная военная операция на украине
в мире
апты алаудинов
соледар
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Соледар в Донецкой Народной Республике находится в стадии зачистки от украинских войск, к концу этого дня или утром можно будет констатировать, что город полностью под контролем российских сил, заявил командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов. "Соледар на данный момент находится в стадии зачистки. Его в принципе уже можно считать взятым, потому что ничего то количество (украинских – ред.) бойцов, которое находится уже внутри, не поменяет. По сути мы сможем уже к концу этого дня или максимум утром уже констатировать, что Соледар уже полностью находится под контролем наших сил и средств", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".По его информации, в Артемовске тоже сложилась хорошая ситуация для российских военных: все логистические маршруты взяты под контроль группой "Вагнер".
https://ria.ru/20230111/soledar-1844050863.html
соледар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, апты алаудинов, соледар, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Апты Алаудинов, Соледар, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
12:43 11.01.2023 (обновлено: 12:45 11.01.2023)
Алаудинов сообщил о зачистке Соледара от украинских войск
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: Соледар находится в стадии зачистки от ВСУ