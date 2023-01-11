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В Кремле прокомментировали сообщения об освобождении Соледара - РИА Новости, 11.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/soledar-1844085657.html
В Кремле прокомментировали сообщения об освобождении Соледара
В Кремле прокомментировали сообщения об освобождении Соледара - РИА Новости, 11.01.2023
В Кремле прокомментировали сообщения об освобождении Соледара
Необходимо дождаться официальных заявлений об освобождении Соледара, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:11
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специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
украина
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Необходимо дождаться официальных заявлений об освобождении Соледара, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Давайте не будем спешить. Дождёмся официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении. Успех военных действий будет достигнут, когда выполнят цели, которые поставлены Верховным главнокомандующим в ходе специальной военной операции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле освобождение Соледара.
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россия, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина
12:11 11.01.2023 (обновлено: 12:26 11.01.2023)
 
В Кремле прокомментировали сообщения об освобождении Соледара

Пресс-секретарь Песков призвал дождаться официальных сообщений об освобождении Соледара

© РИА НовостиБойцы ЧВК "Вагнер" с Евгением Пригожиным в соляных шахтах Соледара
Бойцы ЧВК Вагнер с Евгением Пригожиным в соляных шахтах Соледара - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости
Бойцы ЧВК "Вагнер" с Евгением Пригожиным в соляных шахтах Соледара
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Необходимо дождаться официальных заявлений об освобождении Соледара, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Давайте не будем спешить. Дождёмся официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении. Успех военных действий будет достигнут, когда выполнят цели, которые поставлены Верховным главнокомандующим в ходе специальной военной операции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле освобождение Соледара.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинУкраина
 
 
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