https://ria.ru/20230111/soledar-1844085657.html
В Кремле прокомментировали сообщения об освобождении Соледара
В Кремле прокомментировали сообщения об освобождении Соледара - РИА Новости, 11.01.2023
В Кремле прокомментировали сообщения об освобождении Соледара
Необходимо дождаться официальных заявлений об освобождении Соледара, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:11
2023-01-11T12:11
2023-01-11T12:26
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
украина
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Необходимо дождаться официальных заявлений об освобождении Соледара, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Давайте не будем спешить. Дождёмся официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении. Успех военных действий будет достигнут, когда выполнят цели, которые поставлены Верховным главнокомандующим в ходе специальной военной операции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле освобождение Соледара.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина
12:11 11.01.2023 (обновлено: 12:26 11.01.2023)
В Кремле прокомментировали сообщения об освобождении Соледара
Пресс-секретарь Песков призвал дождаться официальных сообщений об освобождении Соледара