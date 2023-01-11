https://ria.ru/20230111/soledar-1844085657.html

В Кремле прокомментировали сообщения об освобождении Соледара

В Кремле прокомментировали сообщения об освобождении Соледара - РИА Новости, 11.01.2023

В Кремле прокомментировали сообщения об освобождении Соледара

Необходимо дождаться официальных заявлений об освобождении Соледара, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:11

2023-01-11T12:11

2023-01-11T12:26

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

украина

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Необходимо дождаться официальных заявлений об освобождении Соледара, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Давайте не будем спешить. Дождёмся официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении. Успех военных действий будет достигнут, когда выполнят цели, которые поставлены Верховным главнокомандующим в ходе специальной военной операции", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле освобождение Соледара.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2023

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россия, владимир путин, украина