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Соледар станет плацдармом для освобождения Артемовска, считает эксперт - РИА Новости, 11.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/soledar-1844050863.html
Соледар станет плацдармом для освобождения Артемовска, считает эксперт
Соледар станет плацдармом для освобождения Артемовска, считает эксперт - РИА Новости, 11.01.2023
Соледар станет плацдармом для освобождения Артемовска, считает эксперт
Освобождение Соледара станет серьезным оперативным успехом российских сил, который позволит создать второй важный плацдарм для наступления на Артемовск, сообщил РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:38
2023-01-11T10:38
специальная военная операция на украине
константин сивков
евгений пригожин
артемовск
соледар
донбасс
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Освобождение Соледара станет серьезным оперативным успехом российских сил, который позволит создать второй важный плацдарм для наступления на Артемовск, сообщил в среду РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. В среду руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован "котел", в котором ведутся бои. "Соледар – это очень важный опорный пункт в системе обороны второй полосы укрепрайонов украинской армии на Донбассе. Это второй важный плацдарм для освобождения Артемовска. Освобождение Соледара - это серьезный оперативный успех Вооруженных сил России. Для украинской армии это, конечно же, тяжелое морально-психологическое поражение", - сообщил Сивков. Он уточнил, что, по его данным, о полном освобождении города говорить пока рано – взят ряд административных зданий в центре, бои продолжаются.
https://ria.ru/20230111/pvo-1844048204.html
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артемовск
соледар
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константин сивков, евгений пригожин, артемовск, соледар, донбасс, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Константин Сивков, Евгений Пригожин, Артемовск, Соледар, Донбасс, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
10:38 11.01.2023
 
Соледар станет плацдармом для освобождения Артемовска, считает эксперт

Доктор военных наук Сивков: Соледар станет важным плацдармом для освобождения Артемовска

© AP Photo / Roman ChopДым в Соледаре
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Roman Chop
Дым в Соледаре
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Освобождение Соледара станет серьезным оперативным успехом российских сил, который позволит создать второй важный плацдарм для наступления на Артемовск, сообщил в среду РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
В среду руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован "котел", в котором ведутся бои.
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"Соледар – это очень важный опорный пункт в системе обороны второй полосы укрепрайонов украинской армии на Донбассе. Это второй важный плацдарм для освобождения Артемовска. Освобождение Соледара - это серьезный оперативный успех Вооруженных сил России. Для украинской армии это, конечно же, тяжелое морально-психологическое поражение", - сообщил Сивков.
Он уточнил, что, по его данным, о полном освобождении города говорить пока рано – взят ряд административных зданий в центре, бои продолжаются.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантин СивковЕвгений ПригожинАртемовскСоледарДонбассВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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