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Бойцы "Вагнера" взяли под контроль всю территорию Соледара - РИА Новости, 11.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/soledar-1844013206.html
Бойцы "Вагнера" взяли под контроль всю территорию Соледара
Бойцы "Вагнера" взяли под контроль всю территорию Соледара - РИА Новости, 11.01.2023
Бойцы "Вагнера" взяли под контроль всю территорию Соледара
Подразделения "Вагнера" взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои, сообщил основатель группы Евгений... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T00:15
2023-01-11T02:39
специальная военная операция на украине
соледар
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Подразделения "Вагнера" взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои, сообщил основатель группы Евгений Пригожин.Кроме того, бойцы "Вагнера" взяли под контроль соляные шахты в городе. В распоряжении РИА Новости оказались фотографии оттуда. На снимке присутствует и сам Евгений Пригожин.Ранее врио главы Денис Пушилин в эфире Первого канала сообщил, что российские силы взяли под контроль центр Соледара. Украинские войска в боях за город, по его словам, несут серьезные потери, но продолжают оказывать сопротивление.Вчера утром стало известно об освобождении села Бахмутское, которое находится в окрестностях Соледара, к северо-востоку от Артемовска — важнейшего транспортного узла, через который снабжается украинская группировка войск в Донбассе.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а так же охватить Артемовск с северной стороны. За оба города идут ожесточенные бои.В конце декабря советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что украинские войска несут серьезные потери в этом районе. Также в понедельник сообщалось, что в боях за Соледар погиб полковник Госпогранслужбы Украины Юрий Юрчик, командовавший обороной огневых позиций около города.
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соледар
Специальная военная операция на Украине, Соледар
00:15 11.01.2023 (обновлено: 02:39 11.01.2023)
 
Бойцы "Вагнера" взяли под контроль всю территорию Соледара

Пригожин: бойцы "Вагнера" взяли под контроль весь Соледар, в центре города образован котел

© AP Photo / Roman ChopДым в Соледаре
Дым в Соледаре - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Roman Chop
Дым в Соледаре. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Подразделения "Вагнера" взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои, сообщил основатель группы Евгений Пригожин.
"Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК "Вагнер", - говорится в комментарии Пригожина, опубликованном во "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".
Кроме того, бойцы "Вагнера" взяли под контроль соляные шахты в городе. В распоряжении РИА Новости оказались фотографии оттуда. На снимке присутствует и сам Евгений Пригожин.
© РИА НовостиБойцы ЧВК "Вагнер" с Евгением Пригожиным в соляных шахтах Соледара
Бойцы ЧВК Вагнер с Евгением Пригожиным в соляных шахтах Соледара - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости
Бойцы ЧВК "Вагнер" с Евгением Пригожиным в соляных шахтах Соледара
Ранее врио главы Денис Пушилин в эфире Первого канала сообщил, что российские силы взяли под контроль центр Соледара. Украинские войска в боях за город, по его словам, несут серьезные потери, но продолжают оказывать сопротивление.
Вчера утром стало известно об освобождении села Бахмутское, которое находится в окрестностях Соледара, к северо-востоку от Артемовска — важнейшего транспортного узла, через который снабжается украинская группировка войск в Донбассе.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а так же охватить Артемовск с северной стороны.
За оба города идут ожесточенные бои.
В конце декабря советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что украинские войска несут серьезные потери в этом районе. Также в понедельник сообщалось, что в боях за Соледар погиб полковник Госпогранслужбы Украины Юрий Юрчик, командовавший обороной огневых позиций около города.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 12:00Специальная военная операция на Украине
Соледар близок к освобождению, заявил Пушилин
 
Специальная военная операция на УкраинеСоледар
 
 
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