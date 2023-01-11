https://ria.ru/20230111/soledar-1844013206.html

Бойцы "Вагнера" взяли под контроль всю территорию Соледара

Бойцы "Вагнера" взяли под контроль всю территорию Соледара - РИА Новости, 11.01.2023

Бойцы "Вагнера" взяли под контроль всю территорию Соледара

Подразделения "Вагнера" взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои, сообщил основатель группы Евгений... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T00:15

2023-01-11T00:15

2023-01-11T02:39

специальная военная операция на украине

соледар

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Подразделения "Вагнера" взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои, сообщил основатель группы Евгений Пригожин.Кроме того, бойцы "Вагнера" взяли под контроль соляные шахты в городе. В распоряжении РИА Новости оказались фотографии оттуда. На снимке присутствует и сам Евгений Пригожин.Ранее врио главы Денис Пушилин в эфире Первого канала сообщил, что российские силы взяли под контроль центр Соледара. Украинские войска в боях за город, по его словам, несут серьезные потери, но продолжают оказывать сопротивление.Вчера утром стало известно об освобождении села Бахмутское, которое находится в окрестностях Соледара, к северо-востоку от Артемовска — важнейшего транспортного узла, через который снабжается украинская группировка войск в Донбассе.Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а так же охватить Артемовск с северной стороны. За оба города идут ожесточенные бои.В конце декабря советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что украинские войска несут серьезные потери в этом районе. Также в понедельник сообщалось, что в боях за Соледар погиб полковник Госпогранслужбы Украины Юрий Юрчик, командовавший обороной огневых позиций около города.

https://ria.ru/20230110/soledar-1843851292.html

соледар

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соледар