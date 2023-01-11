00:15 11.01.2023 (обновлено: 02:39 11.01.2023)
Бойцы "Вагнера" взяли под контроль всю территорию Соледара
Пригожин: бойцы "Вагнера" взяли под контроль весь Соледар, в центре города образован котел
© AP Photo / Roman ChopДым в Соледаре
© AP Photo / Roman Chop
Дым в Соледаре. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Подразделения "Вагнера" взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои, сообщил основатель группы Евгений Пригожин.
"Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК "Вагнер", - говорится в комментарии Пригожина, опубликованном во "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".
Кроме того, бойцы "Вагнера" взяли под контроль соляные шахты в городе. В распоряжении РИА Новости оказались фотографии оттуда. На снимке присутствует и сам Евгений Пригожин.
Бойцы ЧВК "Вагнер" с Евгением Пригожиным в соляных шахтах Соледара
Ранее врио главы Денис Пушилин в эфире Первого канала сообщил, что российские силы взяли под контроль центр Соледара. Украинские войска в боях за город, по его словам, несут серьезные потери, но продолжают оказывать сопротивление.
Вчера утром стало известно об освобождении села Бахмутское, которое находится в окрестностях Соледара, к северо-востоку от Артемовска — важнейшего транспортного узла, через который снабжается украинская группировка войск в Донбассе.
Соледар имеет стратегическое значение для Киева, он находится в центре линии обороны Артемовск (Бахмут) - Северск. Здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а так же охватить Артемовск с северной стороны.
За оба города идут ожесточенные бои.
В конце декабря советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что украинские войска несут серьезные потери в этом районе. Также в понедельник сообщалось, что в боях за Соледар погиб полковник Госпогранслужбы Украины Юрий Юрчик, командовавший обороной огневых позиций около города.