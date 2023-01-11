https://ria.ru/20230111/sobaki-1844196990.html

В Екатеринбурге стая собак напала на женщину с ребенком

В Екатеринбурге стая собак напала на женщину с ребенком - РИА Новости, 11.01.2023

В Екатеринбурге стая собак напала на женщину с ребенком

Стая бездомных собак напала на женщину с ребенком в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:29

2023-01-11T17:29

2023-01-11T17:29

происшествия

екатеринбург

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Стая бездомных собак напала на женщину с ребенком в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает региональное надзорное ведомство. "В Академическом районе Екатеринбурга 9 января стая безнадзорных собак напала на шедшую по улице женщину с малолетним ребенком. Пострадавшие обратились в травмпункт. У ребенка диагностированы укушенные раны голени и ссадина. Кроме того, и женщина, и ребенок испугались", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура проверит, заключен ли на текущий год муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных в уральской столице, поступали ли заявки от граждан с жалобами на агрессивных животных, а также какие меры предпринимались по соблюдению требований законодательства в указанной сфере со стороны специализированной организации.

https://ria.ru/20230107/sobaka-1843368941.html

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происшествия, екатеринбург, россия