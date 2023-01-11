https://ria.ru/20230111/sng-1844265374.html

Глава МИД Молдавии заявил о нерелевантности СНГ для Кишинева

Глава МИД Молдавии заявил о нерелевантности СНГ для Кишинева - РИА Новости, 11.01.2023

Глава МИД Молдавии заявил о нерелевантности СНГ для Кишинева

Власти Молдавии анализирует необходимость сохранения соглашений с СНГ и не видят сейчас в содружестве процессов, которые интересовали бы страну, заявил... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T23:33

2023-01-11T23:33

2023-01-11T23:33

в мире

молдавия

снг

евразийский экономический союз

игорь гросу

николай попеску

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155856/35/1558563591_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_5684f70a22cd08a9cdb6c2bf49edf249.jpg

КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Власти Молдавии анализирует необходимость сохранения соглашений с СНГ и не видят сейчас в содружестве процессов, которые интересовали бы страну, заявил вице-премьер, глава МИД республики Нику Попеску. Он подчеркнул, что Молдавия уважает международные соглашения, которые подписала, но многие из них могут со временем утратить актуальность. "Мы сейчас проводим анализ необходимости сохранения части соглашений, которые были подписаны в рамках СНГ. На определенном этапе у нас будет более четкое понимание, какие элементы этих соглашений нам еще нужны", - добавил министр. Ранее власти страны уже говорили о необходимости обсудить, есть ли смысл стране оставаться в СНГ. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в июле заявил, что Кишинев должен будет серьезно проанализировать выход из организации. Молдавия на протяжении этого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.

https://ria.ru/20221226/sng-1841433542.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, снг, евразийский экономический союз, игорь гросу, николай попеску