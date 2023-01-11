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Глава МИД Молдавии заявил о нерелевантности СНГ для Кишинева - РИА Новости, 11.01.2023
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Глава МИД Молдавии заявил о нерелевантности СНГ для Кишинева
Глава МИД Молдавии заявил о нерелевантности СНГ для Кишинева - РИА Новости, 11.01.2023
Глава МИД Молдавии заявил о нерелевантности СНГ для Кишинева
Власти Молдавии анализирует необходимость сохранения соглашений с СНГ и не видят сейчас в содружестве процессов, которые интересовали бы страну, заявил... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T23:33
2023-01-11T23:33
в мире
молдавия
снг
евразийский экономический союз
игорь гросу
николай попеску
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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Власти Молдавии анализирует необходимость сохранения соглашений с СНГ и не видят сейчас в содружестве процессов, которые интересовали бы страну, заявил вице-премьер, глава МИД республики Нику Попеску. Он подчеркнул, что Молдавия уважает международные соглашения, которые подписала, но многие из них могут со временем утратить актуальность. "Мы сейчас проводим анализ необходимости сохранения части соглашений, которые были подписаны в рамках СНГ. На определенном этапе у нас будет более четкое понимание, какие элементы этих соглашений нам еще нужны", - добавил министр. Ранее власти страны уже говорили о необходимости обсудить, есть ли смысл стране оставаться в СНГ. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в июле заявил, что Кишинев должен будет серьезно проанализировать выход из организации. Молдавия на протяжении этого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.
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в мире, молдавия, снг, евразийский экономический союз, игорь гросу, николай попеску
В мире, Молдавия, СНГ, Евразийский экономический союз, Игорь Гросу, Николай Попеску
23:33 11.01.2023
 
Глава МИД Молдавии заявил о нерелевантности СНГ для Кишинева

Глава МИД Молдавии Попеску заявил о нерелевантности СНГ для Кишинева

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Молдавии Николай Попеску
Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Власти Молдавии анализирует необходимость сохранения соглашений с СНГ и не видят сейчас в содружестве процессов, которые интересовали бы страну, заявил вице-премьер, глава МИД республики Нику Попеску.
"Мы в СНГ не видим процессов, которые бы интересовали Молдавию, мы не участвуем во встречах. По доступу наших товаров есть проблемы с 2006 года, есть торговые ограничения по отношению к нашему экспорту. Эта организация со временем стала все менее релевантна для нашей страны, для нашего бизнеса", - сказал Попеску в эфире телеканала TV8.
Он подчеркнул, что Молдавия уважает международные соглашения, которые подписала, но многие из них могут со временем утратить актуальность.
"Мы сейчас проводим анализ необходимости сохранения части соглашений, которые были подписаны в рамках СНГ. На определенном этапе у нас будет более четкое понимание, какие элементы этих соглашений нам еще нужны", - добавил министр.
Ранее власти страны уже говорили о необходимости обсудить, есть ли смысл стране оставаться в СНГ. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в июле заявил, что Кишинев должен будет серьезно проанализировать выход из организации. Молдавия на протяжении этого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.
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В миреМолдавияСНГЕвразийский экономический союзИгорь ГросуНиколай Попеску
 
 
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