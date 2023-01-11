https://ria.ru/20230111/smi-1844122419.html
СМИ: издатель британских газет Mirror и Express сократит сотрудников
СМИ: издатель британских газет Mirror и Express сократит сотрудников - РИА Новости, 11.01.2023
СМИ: издатель британских газет Mirror и Express сократит сотрудников
Издатель британских газет Mirror и Express, издательский дом Reach, который также владеет сотнями региональных изданий, сократит 200 работников в целях... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:58
2023-01-11T13:58
2023-01-11T13:58
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Издатель британских газет Mirror и Express, издательский дом Reach, который также владеет сотнями региональных изданий, сократит 200 работников в целях сокращения расходов на 30 миллионов фунтов, сообщает газета Guardian. "В рамках предложений, о которых мы объявляем сегодня, к сожалению, планируется сократить около 200 сотрудников", - приводит газета отрывок из электронного письма издателя, которое было направлено сотрудникам в среду. Причиной такого решения, как пишет Guardian, стало падение доходов за публикацию рекламы: в четвертом квартале 2022 года количество печатной рекламы в газетах упало на 20%, а цифровой – на 6%, несмотря на чемпионат мира по футболу, "черную пятницу" и Рождество – события, во время которых спрос на рекламу традиционно высок. "Мы также заметили тенденцию, что продолжающееся влияние макроэкономической и потребительской неопределенности приводит к замедлению рыночного спроса на рекламу", - цитирует издание отрывок из заявления Reach. С такой же проблемой ранее в ноябре столкнулось онлайн-издание Independent, тогда из-за спада спроса на цифровую рекламу под угрозой увольнения оказалась пятая часть сотрудников издания, говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
СМИ: издатель британских газет Mirror и Express сократит сотрудников
Guardian: издатель газет Mirror и Express сократит 200 сотрудников в целях экономии
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Издатель британских газет Mirror и Express, издательский дом Reach, который также владеет сотнями региональных изданий, сократит 200 работников в целях сокращения расходов на 30 миллионов фунтов, сообщает газета Guardian
.
"В рамках предложений, о которых мы объявляем сегодня, к сожалению, планируется сократить около 200 сотрудников", - приводит газета отрывок из электронного письма издателя, которое было направлено сотрудникам в среду.
Причиной такого решения, как пишет Guardian, стало падение доходов за публикацию рекламы: в четвертом квартале 2022 года количество печатной рекламы в газетах упало на 20%, а цифровой – на 6%, несмотря на чемпионат мира по футболу, "черную пятницу" и Рождество – события, во время которых спрос на рекламу традиционно высок.
"Мы также заметили тенденцию, что продолжающееся влияние макроэкономической и потребительской неопределенности приводит к замедлению рыночного спроса на рекламу", - цитирует издание отрывок из заявления Reach.
С такой же проблемой ранее в ноябре столкнулось онлайн-издание Independent, тогда из-за спада спроса на цифровую рекламу под угрозой увольнения оказалась пятая часть сотрудников издания, говорится в сообщении.