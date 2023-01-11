https://ria.ru/20230111/shri-lanka-1844075513.html
Шри-Ланка выразила протест Канаде из-за санкций против экс-президентов
Шри-Ланка выразила протест Канаде из-за санкций против экс-президентов - РИА Новости, 11.01.2023
Шри-Ланка выразила протест Канаде из-за санкций против экс-президентов
Глава МИД Шри-Ланки Али Сабри вызвал верховного комиссара Канады в Шри-Ланке Эрика Уолша и выразил протест в связи с санкциями в отношении бывших президентов... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T11:45
2023-01-11T11:45
2023-01-11T11:45
в мире
махинда раджапакса
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 янв – РИА Новости. Глава МИД Шри-Ланки Али Сабри вызвал верховного комиссара Канады в Шри-Ланке Эрика Уолша и выразил протест в связи с санкциями в отношении бывших президентов Махинды и Готабайи Раджапаксы, сообщает издание NewsWire. "Во время встречи министр иностранных дел Али Сабри сообщил, что введение санкций в отношении двух бывших президентов Шри-Ланки является неподобающим актом на этом решающем этапе. Он далее отметил, что санкции были введены в то время, когда страна вовлечена в глубоко укоренившиеся экономические и политические реформы для решения нерешенных вопросов и достижения примирения", - пишет издание. Сабри добавил, что этот шаг Канады бесполезен и поляризует общины Шри-Ланки. Как отмечает издание, накануне министр иностранных дел Канады Мелани Джоли объявила, что Канада ввела санкции против четырех государственных чиновников Шри-Ланки, включая бывших президентов Готабайи и Махинды Раджапаксы. Санкции были наложены на экс-президентов за то, что они якобы несут ответственность за грубые и систематические нарушения прав человека во время вооруженного конфликта в Шри-Ланке, который происходил с 1983 по 2009 год. Положения, принятые в соответствии с законом о специальных экономических мерах, налагают на включенных в перечень лиц запрет на сделки, фактически замораживают любые активы, которыми они могут владеть в Канаде, и запрещают въезд в Канаду в соответствии с законом об иммиграции и защите беженцев. Махинда Раджапакса был президентом Шри-Ланки в 2009 году, когда вооруженные силы страны разгромили повстанцев группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама" после более чем 25 лет войны. Его брат Готабайя Раджапакса был в то время министром обороны, а позже - с ноября 2019 по июль 2022 года - был президентом страны.
https://ria.ru/20220726/shri-lanka-1805166942.html
https://ria.ru/20220720/shri-lanka-1803450398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, махинда раджапакса, готабая раджапакса, канада, шри-ланка
В мире, Махинда Раджапакса, Готабая Раджапакса, Канада, Шри-Ланка
Шри-Ланка выразила протест Канаде из-за санкций против экс-президентов
Шри-Ланка выразила протест Канаде из-за санкций против Махинды и Готабайи Раджапаксов
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 янв – РИА Новости.
Глава МИД Шри-Ланки Али Сабри вызвал верховного комиссара Канады в Шри-Ланке Эрика Уолша и выразил протест в связи с санкциями в отношении бывших президентов Махинды и Готабайи Раджапаксы, сообщает издание NewsWire
.
"Во время встречи министр иностранных дел Али Сабри сообщил, что введение санкций в отношении двух бывших президентов Шри-Ланки является неподобающим актом на этом решающем этапе. Он далее отметил, что санкции были введены в то время, когда страна вовлечена в глубоко укоренившиеся экономические и политические реформы для решения нерешенных вопросов и достижения примирения", - пишет издание.
Сабри добавил, что этот шаг Канады бесполезен и поляризует общины Шри-Ланки.
Как отмечает издание, накануне министр иностранных дел Канады Мелани Джоли объявила, что Канада ввела санкции против четырех государственных чиновников Шри-Ланки, включая бывших президентов Готабайи и Махинды Раджапаксы
. Санкции были наложены на экс-президентов за то, что они якобы несут ответственность за грубые и систематические нарушения прав человека во время вооруженного конфликта в Шри-Ланке, который происходил с 1983 по 2009 год.
Положения, принятые в соответствии с законом о специальных экономических мерах, налагают на включенных в перечень лиц запрет на сделки, фактически замораживают любые активы, которыми они могут владеть в Канаде, и запрещают въезд в Канаду в соответствии с законом об иммиграции и защите беженцев.
Махинда Раджапакса был президентом Шри-Ланки в 2009 году, когда вооруженные силы страны разгромили повстанцев группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама" после более чем 25 лет войны. Его брат Готабайя Раджапакса был в то время министром обороны, а позже - с ноября 2019 по июль 2022 года - был президентом страны.