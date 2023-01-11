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СБУ заявила о проверках в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 11.01.2023
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СБУ заявила о проверках в правительственном квартале Киева
СБУ заявила о проверках в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 11.01.2023
СБУ заявила о проверках в правительственном квартале Киева
Служба безопасности Украины (СБУ) рассказала о проверках в правительственном квартале в Киеве, говорится в сообщении на сайте ведомства. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:32
2023-01-11T14:09
в мире
киев
служба безопасности украины
украина
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) рассказала о проверках в правительственном квартале в Киеве, говорится в сообщении на сайте ведомства.Мероприятия проводят для проверки и усиления контрдиверсионной защиты государственных объектов, повышения безопасности лиц, в отношении которых осуществляется госохрана, подчеркнули в СБУ. Силовики осматривают территории и отдельные помещения, а также проверяют граждан в районе правительственного квартала.
https://ria.ru/20230110/sbu-1843972542.html
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в мире, киев, служба безопасности украины, украина
В мире, Киев, Служба безопасности Украины, Украина
10:32 11.01.2023 (обновлено: 14:09 11.01.2023)
 
СБУ заявила о проверках в правительственном квартале Киева

СБУ заявила о контрразведывательных мероприятиях в правительственном квартале Киева

© Фото : СБУПроверки СБУ в правительственном квартале Киева
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) рассказала о проверках в правительственном квартале в Киеве, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия (мероприятия в области безопасности) на территории Печерского района столицы, в частности, в рамках правительственного квартала и на прилежащих территориях", — уточняется в релизе.
Мероприятия проводят для проверки и усиления контрдиверсионной защиты государственных объектов, повышения безопасности лиц, в отношении которых осуществляется госохрана, подчеркнули в СБУ.
Силовики осматривают территории и отдельные помещения, а также проверяют граждан в районе правительственного квартала.
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