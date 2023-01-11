https://ria.ru/20230111/sbu-1844049821.html

СБУ заявила о проверках в правительственном квартале Киева

СБУ заявила о проверках в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 11.01.2023

СБУ заявила о проверках в правительственном квартале Киева

Служба безопасности Украины (СБУ) рассказала о проверках в правительственном квартале в Киеве, говорится в сообщении на сайте ведомства. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:32

2023-01-11T10:32

2023-01-11T14:09

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) рассказала о проверках в правительственном квартале в Киеве, говорится в сообщении на сайте ведомства.Мероприятия проводят для проверки и усиления контрдиверсионной защиты государственных объектов, повышения безопасности лиц, в отношении которых осуществляется госохрана, подчеркнули в СБУ. Силовики осматривают территории и отдельные помещения, а также проверяют граждан в районе правительственного квартала.

https://ria.ru/20230110/sbu-1843972542.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, служба безопасности украины, украина