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Авиарегулятор США заявил о прогрессе в устранении сбоя в системе оповещения - РИА Новости, 11.01.2023
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Авиарегулятор США заявил о прогрессе в устранении сбоя в системе оповещения
Авиарегулятор США заявил о прогрессе в устранении сбоя в системе оповещения - РИА Новости, 11.01.2023
Авиарегулятор США заявил о прогрессе в устранении сбоя в системе оповещения
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что постепенно восстанавливает работу системы оповещения пилотов, и ряд аэропортов уже... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T16:45
2023-01-11T16:45
в мире
ньюарк
атланта
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ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что постепенно восстанавливает работу системы оповещения пилотов, и ряд аэропортов уже возобновляют вылеты после недавнего сбоя, затронувшего тысячи авиарейсов. "FAA удается достичь прогресса в восстановлении своей системы уведомлений после ночного сбоя. Вылеты возобновляются в аэропортах Ньюарк и Атланта из-за перегруженности воздушного движения в этих районах. Мы ожидаем, что вылеты возобновятся и в других аэропортах в 09.00 по восточному времени", - говорится в заявлении регулятора, опубликованном в его аккаунте в Twitter.
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в мире, ньюарк, атланта, faa
В мире, Ньюарк, Атланта, FAA
16:45 11.01.2023
 
Авиарегулятор США заявил о прогрессе в устранении сбоя в системе оповещения

Авиарегулятор США заявил, что аэропорты возобновили вылеты после сбоя системы оповещения

© AP Photo / Mark LennihanНациональная гвардия в аэропорту Нью-Йорка, США
Национальная гвардия в аэропорту Нью-Йорка, США - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Национальная гвардия в аэропорту Нью-Йорка, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что постепенно восстанавливает работу системы оповещения пилотов, и ряд аэропортов уже возобновляют вылеты после недавнего сбоя, затронувшего тысячи авиарейсов.
"FAA удается достичь прогресса в восстановлении своей системы уведомлений после ночного сбоя. Вылеты возобновляются в аэропортах Ньюарк и Атланта из-за перегруженности воздушного движения в этих районах. Мы ожидаем, что вылеты возобновятся и в других аэропортах в 09.00 по восточному времени", - говорится в заявлении регулятора, опубликованном в его аккаунте в Twitter.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 16:35
Байден прокомментировал ситуацию со сбоем системы оповещения пилотов
 
В миреНьюаркАтлантаFAA
 
 
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