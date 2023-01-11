https://ria.ru/20230111/sboy-1844178907.html

Авиарегулятор США заявил о прогрессе в устранении сбоя в системе оповещения

Авиарегулятор США заявил о прогрессе в устранении сбоя в системе оповещения - РИА Новости, 11.01.2023

Авиарегулятор США заявил о прогрессе в устранении сбоя в системе оповещения

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что постепенно восстанавливает работу системы оповещения пилотов, и ряд аэропортов уже... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T16:45

2023-01-11T16:45

2023-01-11T16:45

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атланта

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ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что постепенно восстанавливает работу системы оповещения пилотов, и ряд аэропортов уже возобновляют вылеты после недавнего сбоя, затронувшего тысячи авиарейсов. "FAA удается достичь прогресса в восстановлении своей системы уведомлений после ночного сбоя. Вылеты возобновляются в аэропортах Ньюарк и Атланта из-за перегруженности воздушного движения в этих районах. Мы ожидаем, что вылеты возобновятся и в других аэропортах в 09.00 по восточному времени", - говорится в заявлении регулятора, опубликованном в его аккаунте в Twitter.

https://ria.ru/20230111/bayden-1844173872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ньюарк, атланта, faa