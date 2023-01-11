https://ria.ru/20230111/sanktsii-1844241344.html

Вводить санкции против России становится все сложнее, заявил источник в ЕС

Вводить санкции против России становится все сложнее, заявил источник в ЕС - РИА Новости, 11.01.2023

Вводить санкции против России становится все сложнее, заявил источник в ЕС

В ЕС сомневаются в возможности вводить ограничения в отношении Москвы с той же скоростью и в том же объеме в этом году, что и в прошлом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T19:34

2023-01-11T19:34

2023-01-11T19:47

владимир путин

россия

украина

европа

евросоюз

санкции в отношении россии

санкции

москва

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В ЕС сомневаются в возможности вводить ограничения в отношении Москвы с той же скоростью и в том же объеме в этом году, что и в прошлом, сообщил РИА Новости источник в объединении.По его словам, в Евросоюзе сейчас не обсуждают новый пакет антироссийских санкций.Источник не исключил, что под ограничения рано или поздно могут попасть алмазная и атомная отрасли.Как отметил в декабре еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс, ЕС достиг потолка в санкциях против России. В дальнейшем возможна лишь детализация ограничений.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз ввел в действие уже девять пакетов рестрикций, последний утвердили 16 декабря.Все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих европейских странах. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в тупик.

https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839390906.html

https://ria.ru/20230108/evrosoyuz-1840309434.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, украина, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, москва, в мире