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Вводить санкции против России становится все сложнее, заявил источник в ЕС - РИА Новости, 11.01.2023
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Вводить санкции против России становится все сложнее, заявил источник в ЕС
Вводить санкции против России становится все сложнее, заявил источник в ЕС - РИА Новости, 11.01.2023
Вводить санкции против России становится все сложнее, заявил источник в ЕС
В ЕС сомневаются в возможности вводить ограничения в отношении Москвы с той же скоростью и в том же объеме в этом году, что и в прошлом, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T19:34
2023-01-11T19:47
владимир путин
россия
украина
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
москва
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В ЕС сомневаются в возможности вводить ограничения в отношении Москвы с той же скоростью и в том же объеме в этом году, что и в прошлом, сообщил РИА Новости источник в объединении.По его словам, в Евросоюзе сейчас не обсуждают новый пакет антироссийских санкций.Источник не исключил, что под ограничения рано или поздно могут попасть алмазная и атомная отрасли.Как отметил в декабре еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс, ЕС достиг потолка в санкциях против России. В дальнейшем возможна лишь детализация ограничений.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз ввел в действие уже девять пакетов рестрикций, последний утвердили 16 декабря.Все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих европейских странах. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в тупик.
https://ria.ru/20221217/sanktsii-1839390906.html
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владимир путин, россия, украина, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, москва, в мире
Владимир Путин, Россия, Украина, Европа, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции, Москва, В мире
19:34 11.01.2023 (обновлено: 19:47 11.01.2023)
 
Вводить санкции против России становится все сложнее, заявил источник в ЕС

В ЕС сомневаются, что смогут вводить новые санкции против России "с той же скоростью"

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В ЕС сомневаются в возможности вводить ограничения в отношении Москвы с той же скоростью и в том же объеме в этом году, что и в прошлом, сообщил РИА Новости источник в объединении.

"Становится все сложнее вводить новые санкции против России, конечно, пространства для этого уже не так много. Большинство инструментов уже использовано. С уверенностью можно сказать, что объем и скорость, с которой ЕС готовил и утверждал пакеты санкций против России в 2022 году, не будут такими же в новом году", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, в Евросоюзе сейчас не обсуждают новый пакет антироссийских санкций.
Источник не исключил, что под ограничения рано или поздно могут попасть алмазная и атомная отрасли.
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После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз ввел в действие уже девять пакетов рестрикций, последний утвердили 16 декабря.
Все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих европейских странах. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в тупик.
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