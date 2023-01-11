18:04 11.01.2023 (обновлено: 19:11 11.01.2023)
Источник сообщил, что ЕС не обсуждает новый пакет антироссийских санкций
Евросоюз пока не обсуждает новый пакет антироссийских санкций
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Евросоюз пока не обсуждает новый пакет санкций против России, ни одно государство пока не вынесло соответствующих предложений, сообщил РИА Новости источник в ЕС.
"На данный момент в Еврокомиссии или на уровне послов ЕС нет никаких обсуждений по поводу десятого пакета санкций против России. Нет никаких предложений от государств-членов по обсуждению каких-либо конкретных измерений будущего пакета", - сказал источник.
По его словам, вводить новые ограничительные меры стало трудно из-за большого количества уже введенных санкций.
При этом собеседник допустил, что новый пакет европейских ограничений, если и когда он появится, может включать алмазы и атомную отрасль России. "Импорт атомного топлива и алмазная промышленность остаются областями, еще не затронутыми санкциями, хотя в прошлом (о включении в ограничения этих отраслей – ред.) велись интенсивные дискуссии. В этой связи и поскольку инструментов для санкций остается все меньше, я думаю, эти области могут быть включены в будущий пакет санкций против России, но все решения принимают государства-члены (ЕС – ред.)", - сообщил источник.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
16 декабря 2022, 00:59Польша и Литва предложили продлевать антироссийские санкции ЕС раз в год