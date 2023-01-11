https://ria.ru/20230111/sanktsii-1844210147.html

Источник сообщил, что ЕС не обсуждает новый пакет антироссийских санкций

Источник сообщил, что ЕС не обсуждает новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 11.01.2023

Источник сообщил, что ЕС не обсуждает новый пакет антироссийских санкций

Евросоюз пока не обсуждает новый пакет санкций против России, ни одно государство пока не вынесло соответствующих предложений, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:04

2023-01-11T18:04

2023-01-11T19:11

россия

евросоюз

еврокомиссия

цены на нефть

владимир путин

украина

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Евросоюз пока не обсуждает новый пакет санкций против России, ни одно государство пока не вынесло соответствующих предложений, сообщил РИА Новости источник в ЕС."На данный момент в Еврокомиссии или на уровне послов ЕС нет никаких обсуждений по поводу десятого пакета санкций против России. Нет никаких предложений от государств-членов по обсуждению каких-либо конкретных измерений будущего пакета", - сказал источник.По его словам, вводить новые ограничительные меры стало трудно из-за большого количества уже введенных санкций.При этом собеседник допустил, что новый пакет европейских ограничений, если и когда он появится, может включать алмазы и атомную отрасль России. "Импорт атомного топлива и алмазная промышленность остаются областями, еще не затронутыми санкциями, хотя в прошлом (о включении в ограничения этих отраслей – ред.) велись интенсивные дискуссии. В этой связи и поскольку инструментов для санкций остается все меньше, я думаю, эти области могут быть включены в будущий пакет санкций против России, но все решения принимают государства-члены (ЕС – ред.)", - сообщил источник.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221216/sanktsii-1839035177.html

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россия, евросоюз, еврокомиссия, цены на нефть, владимир путин, украина, европа