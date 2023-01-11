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Оппозиция в Молдавии назвала причины политических неудач Санду - РИА Новости, 11.01.2023
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Оппозиция в Молдавии назвала причины политических неудач Санду
Оппозиция в Молдавии назвала причины политических неудач Санду - РИА Новости, 11.01.2023
Оппозиция в Молдавии назвала причины политических неудач Санду
Президент Молдавии Майя Санду терпит политические неудачи из-за игнорирования правил демократии и высокомерия, заявила в среду вице-председатель парламентской... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:50
2023-01-11T14:50
в мире
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 11 янв – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду терпит политические неудачи из-за игнорирования правил демократии и высокомерия, заявила в среду вице-председатель парламентской комиссии по СМИ Адела Рэйляну, комментируя ситуацию, в которой накануне оказалась глава республики. Во вторник Санду выразила удивление в связи с отсутствием телекамер на церемонии принесения присяги новым министром труда и соцзащиты Алексеем Бузу. Глава республики упрекнула своих советников и помощников в том, что они не пригласили на мероприятие представителей СМИ. "Что чувствует президент, допустившая ликвидацию шести телеканалов и проигнорированная журналистами? Не думаю, что у нее есть причины для радости и удовлетворения. Есть признаки того, что она потерпела неудачу. Неудачу во всех своих начинаниях! Вот что бывает, когда не просчитываешь последствия собственных решений, когда не считаешься с людьми, проявляя высокомерие, и не учитываешь правила демократии", - цитирует Рэйляну пресс-служба оппозиционной Партии социалистов. Рэйляну представляет ее в законодательном собрании. Власти Молдавии в декабре приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". Оппозиция в Кишиневе заявляет, что каналы были закрыты по настоянию Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность", контролирующей сейчас все институты власти в Молдавии.
https://ria.ru/20230110/moldaviya-1843983874.html
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в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
14:50 11.01.2023
 
Оппозиция в Молдавии назвала причины политических неудач Санду

Рэйляну: президент Молдавии Санду терпит политические неудачи из-за высокомерия

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 янв – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду терпит политические неудачи из-за игнорирования правил демократии и высокомерия, заявила в среду вице-председатель парламентской комиссии по СМИ Адела Рэйляну, комментируя ситуацию, в которой накануне оказалась глава республики.
Во вторник Санду выразила удивление в связи с отсутствием телекамер на церемонии принесения присяги новым министром труда и соцзащиты Алексеем Бузу. Глава республики упрекнула своих советников и помощников в том, что они не пригласили на мероприятие представителей СМИ.
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"Что чувствует президент, допустившая ликвидацию шести телеканалов и проигнорированная журналистами? Не думаю, что у нее есть причины для радости и удовлетворения. Есть признаки того, что она потерпела неудачу. Неудачу во всех своих начинаниях! Вот что бывает, когда не просчитываешь последствия собственных решений, когда не считаешься с людьми, проявляя высокомерие, и не учитываешь правила демократии", - цитирует Рэйляну пресс-служба оппозиционной Партии социалистов. Рэйляну представляет ее в законодательном собрании.
Власти Молдавии в декабре приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
Оппозиция в Кишиневе заявляет, что каналы были закрыты по настоянию Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность", контролирующей сейчас все институты власти в Молдавии.
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