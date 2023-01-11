https://ria.ru/20230111/samolety-1844152154.html
Путин раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда
Путин раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда - РИА Новости, 11.01.2023
Путин раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда
Президент России Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда на... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:22
2023-01-11T15:22
2023-01-11T16:01
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях."На некоторых предприятиях заказов до сих пор нет... Долго. Слишком долго. Предприятия должны понимать свои перспективы, заказы, они должны нанимать рабочую силу, производственные мощности держать или расширять, понимаете? Им нужно понять, сколько военных судов, сколько гражданских будет заказано. Нет заказа даже на 2023 год", - сказал Путин вице-премьеру - министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
https://ria.ru/20230111/aeroflot-1844151175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
15:22 11.01.2023 (обновлено: 16:01 11.01.2023)
Путин раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда
Путин раскритиковал Мантурова за отсутствие заказов у предприятий на новые воздушные суда