https://ria.ru/20230111/samolety-1844152154.html

Путин раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда

Путин раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда - РИА Новости, 11.01.2023

Путин раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда

Президент России Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда на... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:22

2023-01-11T15:22

2023-01-11T16:01

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях."На некоторых предприятиях заказов до сих пор нет... Долго. Слишком долго. Предприятия должны понимать свои перспективы, заказы, они должны нанимать рабочую силу, производственные мощности держать или расширять, понимаете? Им нужно понять, сколько военных судов, сколько гражданских будет заказано. Нет заказа даже на 2023 год", - сказал Путин вице-премьеру - министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

https://ria.ru/20230111/aeroflot-1844151175.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин