https://ria.ru/20230111/samolet-1844038455.html

Вылетевший из Иркутска самолет вернулся обратно из-за технических проблем

Вылетевший из Иркутска самолет вернулся обратно из-за технических проблем - РИА Новости, 11.01.2023

Вылетевший из Иркутска самолет вернулся обратно из-за технических проблем

У самолета, летевшего из Иркутска в Полярный, возникли проблемы с радиосвязью, из-за чего он вернулся в порт вылета, сообщает Восточно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T09:28

2023-01-11T09:28

2023-01-11T09:40

происшествия

иркутск

полярный

ираэро

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ИРКУТСК, 11 янв – РИА Новости. У самолета, летевшего из Иркутска в Полярный, возникли проблемы с радиосвязью, из-за чего он вернулся в порт вылета, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка требований безопасности полетов по факту возврата в аэропорт Иркутска самолета авиакомпании "ИрАэро". "По предварительным данным, при следовании воздушного судна по рейсу "Иркутск - Полярный" возникли проблемы в установлении радиосвязи между экипажем и диспетчером, в связи с чем экипажем было принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета", - говорится в сообщении. Инцидент произошел 10 января. Представитель "ИрАэро" сообщил РИА Новости, что пассажиры во вторник были отправлены по маршруту резервным бортом. Вместо Ан-24 им был предоставлен Superjet. Также борт доставил 30 человек из Полярного в Иркутск.Инцидент произошел 10 января. За день до этого у самолета авиакомпании "ИрАэро", летевшего в Магадан, в воздухе открылся грузовой люк.

https://ria.ru/20230110/norilsk-1843850248.html

иркутск

полярный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, иркутск, полярный, ираэро