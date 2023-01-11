https://ria.ru/20230111/samolet-1844038455.html
Вылетевший из Иркутска самолет вернулся обратно из-за технических проблем
Вылетевший из Иркутска самолет вернулся обратно из-за технических проблем - РИА Новости, 11.01.2023
Вылетевший из Иркутска самолет вернулся обратно из-за технических проблем
У самолета, летевшего из Иркутска в Полярный, возникли проблемы с радиосвязью, из-за чего он вернулся в порт вылета, сообщает Восточно-Сибирская транспортная... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T09:28
2023-01-11T09:28
2023-01-11T09:40
происшествия
иркутск
полярный
ираэро
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ИРКУТСК, 11 янв – РИА Новости. У самолета, летевшего из Иркутска в Полярный, возникли проблемы с радиосвязью, из-за чего он вернулся в порт вылета, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка требований безопасности полетов по факту возврата в аэропорт Иркутска самолета авиакомпании "ИрАэро". "По предварительным данным, при следовании воздушного судна по рейсу "Иркутск - Полярный" возникли проблемы в установлении радиосвязи между экипажем и диспетчером, в связи с чем экипажем было принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета", - говорится в сообщении. Инцидент произошел 10 января. Представитель "ИрАэро" сообщил РИА Новости, что пассажиры во вторник были отправлены по маршруту резервным бортом. Вместо Ан-24 им был предоставлен Superjet. Также борт доставил 30 человек из Полярного в Иркутск.Инцидент произошел 10 января. За день до этого у самолета авиакомпании "ИрАэро", летевшего в Магадан, в воздухе открылся грузовой люк.
https://ria.ru/20230110/norilsk-1843850248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, полярный, ираэро
Происшествия, Иркутск, Полярный, ИрАэро
09:28 11.01.2023 (обновлено: 09:40 11.01.2023)
Вылетевший из Иркутска самолет вернулся обратно из-за технических проблем
Самолет, вылетевший из Иркутска в Полярный, вернулся обратно из-за проблем с радиосвязью
ИРКУТСК, 11 янв – РИА Новости. У самолета, летевшего из Иркутска в Полярный, возникли проблемы с радиосвязью, из-за чего он вернулся в порт вылета, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка требований безопасности полетов по факту возврата в аэропорт Иркутска самолета авиакомпании "ИрАэро
".
"По предварительным данным, при следовании воздушного судна по рейсу "Иркутск - Полярный" возникли проблемы в установлении радиосвязи между экипажем и диспетчером, в связи с чем экипажем было принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета", - говорится в сообщении.
Инцидент произошел 10 января. Представитель "ИрАэро" сообщил РИА Новости, что пассажиры во вторник были отправлены по маршруту резервным бортом. Вместо Ан-24 им был предоставлен Superjet. Также борт доставил 30 человек из Полярного в Иркутск.
Инцидент произошел 10 января. За день до этого у самолета авиакомпании "ИрАэро", летевшего в Магадан
, в воздухе открылся грузовой люк.