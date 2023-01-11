https://ria.ru/20230111/samara-1844050364.html

В центре Самары загорелся жилой дом

В центре Самары загорелся жилой дом - РИА Новости, 11.01.2023

В центре Самары загорелся жилой дом

Жилой дом загорелся в среду в историческом центре Самары, проводится эвакуация жильцов, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:34

2023-01-11T10:34

2023-01-11T10:34

происшествия

самара

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САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Жилой дом загорелся в среду в историческом центре Самары, проводится эвакуация жильцов, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону. По данным ведомства, сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Некрасовской в Самаре поступило в 10.10 (9.10 мск). Прибывшие пожарные установили, что горит лестничная клетка с первого по третий этаж. "Проводится эвакуация жильцов дома", - сказал представитель ведомства. По данным мэрии, жильцам предложено разместиться в здании администрации Самарского района, также предоставлен автобус для обогрева. Сейчас в Самаре минус 31 градус. В ГУМВД РФ по региону добавили, что по факту пожара будет проведена проверка.

https://ria.ru/20230110/avtobus-1843873706.html

самара

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, самара