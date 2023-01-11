https://ria.ru/20230111/samara-1844050364.html
В центре Самары загорелся жилой дом
В центре Самары загорелся жилой дом - РИА Новости, 11.01.2023
В центре Самары загорелся жилой дом
Жилой дом загорелся в среду в историческом центре Самары, проводится эвакуация жильцов, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:34
2023-01-11T10:34
2023-01-11T10:34
происшествия
самара
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САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Жилой дом загорелся в среду в историческом центре Самары, проводится эвакуация жильцов, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону. По данным ведомства, сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Некрасовской в Самаре поступило в 10.10 (9.10 мск). Прибывшие пожарные установили, что горит лестничная клетка с первого по третий этаж. "Проводится эвакуация жильцов дома", - сказал представитель ведомства. По данным мэрии, жильцам предложено разместиться в здании администрации Самарского района, также предоставлен автобус для обогрева. Сейчас в Самаре минус 31 градус. В ГУМВД РФ по региону добавили, что по факту пожара будет проведена проверка.
https://ria.ru/20230110/avtobus-1843873706.html
самара
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самара
В центре Самары загорелся жилой дом
В историческом центре Самары загорелся многоквартирный дом, жителей эвакуируют
САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Жилой дом загорелся в среду в историческом центре Самары, проводится эвакуация жильцов, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Некрасовской в Самаре поступило в 10.10 (9.10 мск). Прибывшие пожарные установили, что горит лестничная клетка с первого по третий этаж.
"Проводится эвакуация жильцов дома", - сказал представитель ведомства.
По данным мэрии, жильцам предложено разместиться в здании администрации Самарского района, также предоставлен автобус для обогрева. Сейчас в Самаре минус 31 градус.
В ГУМВД РФ по региону добавили, что по факту пожара будет проведена проверка.