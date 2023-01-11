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Считала алкоголиком: Виктор Салтыков пожаловался на бывшую жену - РИА Новости, 11.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230111/saltykov-1844077198.html
Считала алкоголиком: Виктор Салтыков пожаловался на бывшую жену
Считала алкоголиком: Виктор Салтыков пожаловался на бывшую жену - РИА Новости, 11.01.2023
Считала алкоголиком: Виктор Салтыков пожаловался на бывшую жену
Виктор Салтыков пожаловался на бывшую жену Ирину из-за обвинений в алкоголизме. Артист признался, что ему пришлось закодироваться ради нее. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:03
2023-01-11T12:03
шоубиз
ирина салтыкова
отношения
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Виктор Салтыков пожаловался на бывшую жену Ирину из-за обвинений в алкоголизме. Артист признался, что ему пришлось закодироваться ради нее. Однако он признался в частом употреблении алкоголя в прошлом.Кроме того, он вспомнил о гулянках со спиртным во время работы в "Электроклубе".Виктор и Ирина Салтыковы поженились в 1987 году. Пара рассталась спустя восемь лет. Знаменитости воспитали совместную дочь Алису. Ранее музыкант назвал характер экс-супруги сложным. Однако он сообщил, что старается помнить об их браке только хорошее.
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ирина салтыкова, отношения
Шоубиз, Ирина Салтыкова, отношения
12:03 11.01.2023
 
Считала алкоголиком: Виктор Салтыков пожаловался на бывшую жену

Виктор Салтыков пожаловался на бывшую жену Ирину из-за обвинений в алкоголизме

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкМеждународный конкурс "Новая волна" 2016. День четвертый
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© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Виктор Салтыков пожаловался на бывшую жену Ирину из-за обвинений в алкоголизме. Артист признался, что ему пришлось закодироваться ради нее.

"Я кодировался один раз из-за просьбы Ирины. Она меня попросила. Мне было страшно. Я мог сделать ради женщины даже это. Лишь бы у нас все было гладко. Внушить, что я не алкоголик, было трудно. Человек вбил себе это в голову", – поделился артист в интервью "PRO Жизнь".

Однако он признался в частом употреблении алкоголя в прошлом.

"Все музыканты тогда пили. Был период тяжелый, когда я употреблял больше. Есть праздный алкоголь. А есть, когда кошки скребут. У меня такое было. Наша жизнь с Ирой начала меня тяготить. Был период, когда употреблял часто. Но если я перепивал, потом по три месяца на алкоголь не мог смотреть", – сообщил исполнитель.

Кроме того, он вспомнил о гулянках со спиртным во время работы в "Электроклубе".
"Гулянок было много в "Электроклубе". Трэш. Напивались, паровозиком ползали по гостинице. Обязательно были девушки и сомнительные личности вокруг. Телевизоры кидали из окон", – поделился музыкант.
Виктор и Ирина Салтыковы поженились в 1987 году. Пара рассталась спустя восемь лет. Знаменитости воспитали совместную дочь Алису.
Ранее музыкант назвал характер экс-супруги сложным. Однако он сообщил, что старается помнить об их браке только хорошее.
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