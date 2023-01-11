https://ria.ru/20230111/saltykov-1844077198.html
Считала алкоголиком: Виктор Салтыков пожаловался на бывшую жену
Считала алкоголиком: Виктор Салтыков пожаловался на бывшую жену - РИА Новости, 11.01.2023
Считала алкоголиком: Виктор Салтыков пожаловался на бывшую жену
Виктор Салтыков пожаловался на бывшую жену Ирину из-за обвинений в алкоголизме. Артист признался, что ему пришлось закодироваться ради нее. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:03
2023-01-11T12:03
2023-01-11T12:03
шоубиз
ирина салтыкова
отношения
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Виктор Салтыков пожаловался на бывшую жену Ирину из-за обвинений в алкоголизме. Артист признался, что ему пришлось закодироваться ради нее. Однако он признался в частом употреблении алкоголя в прошлом.Кроме того, он вспомнил о гулянках со спиртным во время работы в "Электроклубе".Виктор и Ирина Салтыковы поженились в 1987 году. Пара рассталась спустя восемь лет. Знаменитости воспитали совместную дочь Алису. Ранее музыкант назвал характер экс-супруги сложным. Однако он сообщил, что старается помнить об их браке только хорошее.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина салтыкова, отношения
Шоубиз, Ирина Салтыкова, отношения
Считала алкоголиком: Виктор Салтыков пожаловался на бывшую жену
Виктор Салтыков пожаловался на бывшую жену Ирину из-за обвинений в алкоголизме
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Виктор Салтыков пожаловался на бывшую жену Ирину из-за обвинений в алкоголизме. Артист признался, что ему пришлось закодироваться ради нее.
"Я кодировался один раз из-за просьбы Ирины. Она меня попросила. Мне было страшно. Я мог сделать ради женщины даже это. Лишь бы у нас все было гладко. Внушить, что я не алкоголик, было трудно. Человек вбил себе это в голову", – поделился артист в интервью "PRO Жизнь".
Однако он признался в частом употреблении алкоголя в прошлом.
"Все музыканты тогда пили. Был период тяжелый, когда я употреблял больше. Есть праздный алкоголь. А есть, когда кошки скребут. У меня такое было. Наша жизнь с Ирой начала меня тяготить. Был период, когда употреблял часто. Но если я перепивал, потом по три месяца на алкоголь не мог смотреть", – сообщил исполнитель.
Кроме того, он вспомнил о гулянках со спиртным во время работы в "Электроклубе".
"Гулянок было много в "Электроклубе". Трэш. Напивались, паровозиком ползали по гостинице. Обязательно были девушки и сомнительные личности вокруг. Телевизоры кидали из окон", – поделился музыкант.
Виктор и Ирина Салтыковы поженились в 1987 году. Пара рассталась спустя восемь лет. Знаменитости воспитали совместную дочь Алису.
Ранее музыкант назвал
характер экс-супруги сложным. Однако он сообщил, что старается помнить об их браке только хорошее.