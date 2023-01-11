https://ria.ru/20230111/saltykov-1844077198.html

Считала алкоголиком: Виктор Салтыков пожаловался на бывшую жену

Считала алкоголиком: Виктор Салтыков пожаловался на бывшую жену - РИА Новости, 11.01.2023

Считала алкоголиком: Виктор Салтыков пожаловался на бывшую жену

Виктор Салтыков пожаловался на бывшую жену Ирину из-за обвинений в алкоголизме. Артист признался, что ему пришлось закодироваться ради нее. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:03

2023-01-11T12:03

2023-01-11T12:03

шоубиз

ирина салтыкова

отношения

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Виктор Салтыков пожаловался на бывшую жену Ирину из-за обвинений в алкоголизме. Артист признался, что ему пришлось закодироваться ради нее. Однако он признался в частом употреблении алкоголя в прошлом.Кроме того, он вспомнил о гулянках со спиртным во время работы в "Электроклубе".Виктор и Ирина Салтыковы поженились в 1987 году. Пара рассталась спустя восемь лет. Знаменитости воспитали совместную дочь Алису. Ранее музыкант назвал характер экс-супруги сложным. Однако он сообщил, что старается помнить об их браке только хорошее.

https://ria.ru/20210515/saltykova-1732347169.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ирина салтыкова, отношения