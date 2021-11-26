https://ria.ru/20211126/saltykov-1760846038.html

"Ира – сложный человек": Салтыков отреагировал на упреки бывшей жены

"Ира – сложный человек": Салтыков отреагировал на упреки бывшей жены - РИА Новости, 26.11.2021

"Ира – сложный человек": Салтыков отреагировал на упреки бывшей жены

Виктор Салтыков отреагировал на выпады бывшей жены Ирины – она часто нелестно отзывается о певце и его нежелании общаться с их общей дочерью Алисой. Несмотря на РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T18:38

2021-11-26T18:38

2021-11-26T18:38

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ирина салтыкова

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Виктор Салтыков отреагировал на выпады бывшей жены Ирины – она часто нелестно отзывается о певце и его нежелании общаться с их общей дочерью Алисой. Несмотря на это Виктор признался, что старается помнить только хорошее.В интервью порталу Sobesednik Виктор добавил, что у певицы сложный характер.Их общая дочь Алиса живет в Нью-Йорке и пишет песни. Один из треков был посвящен отцу – девушка спела о разрушенных мечтах. По словам Ирины, бывший муж никак не комментирует творчество ребенка.Сейчас Салтыков женат во второй раз на Ирине Метлиной. Они воспитывают двоих детей – Анну и Святослава.

https://ria.ru/20211018/saltykova-1755033655.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, ирина салтыкова