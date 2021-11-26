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Шоубиз
https://ria.ru/20211126/saltykov-1760846038.html
"Ира – сложный человек": Салтыков отреагировал на упреки бывшей жены
"Ира – сложный человек": Салтыков отреагировал на упреки бывшей жены - РИА Новости, 26.11.2021
"Ира – сложный человек": Салтыков отреагировал на упреки бывшей жены
Виктор Салтыков отреагировал на выпады бывшей жены Ирины – она часто нелестно отзывается о певце и его нежелании общаться с их общей дочерью Алисой. Несмотря на РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T18:38
2021-11-26T18:38
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
ирина салтыкова
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Виктор Салтыков отреагировал на выпады бывшей жены Ирины – она часто нелестно отзывается о певце и его нежелании общаться с их общей дочерью Алисой. Несмотря на это Виктор признался, что старается помнить только хорошее.В интервью порталу Sobesednik Виктор добавил, что у певицы сложный характер.Их общая дочь Алиса живет в Нью-Йорке и пишет песни. Один из треков был посвящен отцу – девушка спела о разрушенных мечтах. По словам Ирины, бывший муж никак не комментирует творчество ребенка.Сейчас Салтыков женат во второй раз на Ирине Метлиной. Они воспитывают двоих детей – Анну и Святослава.
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шоу-бизнес, знаменитости, ирина салтыкова
18:38 26.11.2021
 
"Ира – сложный человек": Салтыков отреагировал на упреки бывшей жены

Салтыков отреагировал на упреки бывшей жены и указал на ее сложный характер

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМеждународный конкурс "Новая волна" 2016. День четвертый
Международный конкурс Новая волна 2016. День четвертый - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Виктор Салтыков отреагировал на выпады бывшей жены Ирины – она часто нелестно отзывается о певце и его нежелании общаться с их общей дочерью Алисой. Несмотря на это Виктор признался, что старается помнить только хорошее.

"По ее мнению, любая моя фраза, сказанная вскользь, адресована ей. Как сказал мой отец: "Не трогай, не будет пахнуть". Дело в том, что я стараюсь помнить только хорошее из нашей совместной жизни, плохое хочется оставить за бортом", – сказал артист.

В интервью порталу Sobesednik Виктор добавил, что у певицы сложный характер.

"Мы же не просто так разошлись, не подходили друг другу. Ира – очень сложный человек, я сделан из другого теста, для меня женское олицетворение выглядит иначе. Я видел какие-то моменты, но думал, что с годами все пройдет. Да, к сожалению, в такой ситуации ребенок попадает под пули", – заключил артист.

Их общая дочь Алиса живет в Нью-Йорке и пишет песни. Один из треков был посвящен отцу – девушка спела о разрушенных мечтах. По словам Ирины, бывший муж никак не комментирует творчество ребенка.
Сейчас Салтыков женат во второй раз на Ирине Метлиной. Они воспитывают двоих детей – Анну и Святослава.
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