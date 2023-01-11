https://ria.ru/20230111/rzhd-1844151828.html

РЖД в марте запустят литературный туристический поезд

РЖД в марте запустят литературный туристический поезд - РИА Новости, 11.01.2023

РЖД в марте запустят литературный туристический поезд

РЖД в марте 2023 года вновь запустят литературный туристический поезд к историческим местам Льва Толстого и Ивана Бунина, сообщила компания. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T16:53

2023-01-11T16:53

2023-01-11T16:53

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. РЖД в марте 2023 года вновь запустят литературный туристический поезд к историческим местам Льва Толстого и Ивана Бунина, сообщила компания. "Литературный турпоезд "Вкус эпохи" полюбился путешественникам в прошлом году, поэтому в марте он вновь проедет по маршруту Москва – Елец – Лев Толстой – Липецк – Москва. В этот раз при разработке экскурсионной программы уделили отдельное внимание биографии Ивана Бунина, который провел несколько лет в Ельце", – говорится в сообщении. Поезд отправится с Павелецкого вокзала Москвы 24 марта в 22:25 и вернется 26 марта в 9:40. "Формат путешествия – "отель на колесах": днем – экскурсии, ночь – в пути в вагонах СВ и купе. В составе поезда также предусмотрен вагон-ресторан", – сообщает РЖД. Билеты продаются в железнодорожных кассах, на официальном сайте компании или в мобильном приложении. На странице поиска надо задать маршрут следования "Москва Павелецкая – Москва Павелецкая Туристическая".

https://ria.ru/20221230/bilety-1842379246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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