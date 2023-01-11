https://ria.ru/20230111/rubli-1844099434.html

Рубль усилил рост

Рубль усилил рост - РИА Новости, 11.01.2023

Рубль усилил рост

Рубль усилил рост после сообщений об операциях по бюджетному правилу: юань максимально опускался до 10,02 рубля, затем немного откатился вверх, доллар торгуется РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:50

2023-01-11T12:50

2023-01-11T13:07

экономика

россия

московская биржа

министерство финансов рф (минфин россии)

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

валюта

динамика курсов валют

рубль

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Рубль усилил рост после сообщений об операциях по бюджетному правилу: юань максимально опускался до 10,02 рубля, затем немного откатился вверх, доллар торгуется по 68,8 рубля, евро – около 74 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.36 мск снижается на 15 копеек, до 10,13 рубля, доллара - на 96 копеек, до 68,84 рубля, евро – на 89 копеек, до 74 рублей. До сообщения юань терял порядка 4 копеек, доллар чуть более 20 копеек, евро - около 30 копеек. Ранее в среду Банк России сообщил, что в соответствии с опубликованным Минфином порядком возобновит c 13 января 2023 года проведение операций по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила. Операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM).

https://ria.ru/20230103/valyuta-1842900230.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, московская биржа, министерство финансов рф (минфин россии), валюта, динамика курсов валют, рубль, доллар, евро, курс рубля, курс доллара, юань