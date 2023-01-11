https://ria.ru/20230111/rubli-1844099434.html
Рубль усилил рост
Рубль усилил рост - РИА Новости, 11.01.2023
Рубль усилил рост
Рубль усилил рост после сообщений об операциях по бюджетному правилу: юань максимально опускался до 10,02 рубля, затем немного откатился вверх, доллар торгуется РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:50
2023-01-11T12:50
2023-01-11T13:07
экономика
россия
московская биржа
министерство финансов рф (минфин россии)
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
валюта
динамика курсов валют
рубль
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Рубль усилил рост после сообщений об операциях по бюджетному правилу: юань максимально опускался до 10,02 рубля, затем немного откатился вверх, доллар торгуется по 68,8 рубля, евро – около 74 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.36 мск снижается на 15 копеек, до 10,13 рубля, доллара - на 96 копеек, до 68,84 рубля, евро – на 89 копеек, до 74 рублей. До сообщения юань терял порядка 4 копеек, доллар чуть более 20 копеек, евро - около 30 копеек. Ранее в среду Банк России сообщил, что в соответствии с опубликованным Минфином порядком возобновит c 13 января 2023 года проведение операций по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила. Операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра" (CNYRUB_TOM).
https://ria.ru/20230103/valyuta-1842900230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московская биржа, министерство финансов рф (минфин россии), валюта, динамика курсов валют, рубль, доллар, евро, курс рубля, курс доллара, юань
Экономика, Россия, Московская биржа, Министерство финансов РФ (Минфин России), Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Валюта, Динамика курсов валют, Рубль, Доллар, евро, Курс рубля, Курс доллара, Юань