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Россия будет повышать обороноспособность страны, заявил Путин - РИА Новости, 11.01.2023
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Россия будет повышать обороноспособность страны, заявил Путин
Россия будет повышать обороноспособность страны, заявил Путин - РИА Новости, 11.01.2023
Россия будет повышать обороноспособность страны, заявил Путин
Россия будет повышать обороноспособность и продолжит реализацию масштабных социальных программ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:01
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россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия будет повышать обороноспособность и продолжит реализацию масштабных социальных программ, заявил президент России Владимир Путин.Путин в октябре 2022 года подписал указ о создании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. Согласно указу, совет решает вопросы формирования цен на товары и услуги, необходимые для обеспечения в ходе специальной военной операции потребностей армии, определяет целевое задание по обеспечению российских войск вооружением, его ремонту, содействует в создании военной инфраструктуры.
https://ria.ru/20230110/gosoboronzakaz-1843959124.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
15:01 11.01.2023 (обновлено: 15:32 11.01.2023)
 
Россия будет повышать обороноспособность страны, заявил Путин

Путин: Россия будет повышать обороноспособность страны и продолжит социальные программы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия будет повышать обороноспособность и продолжит реализацию масштабных социальных программ, заявил президент России Владимир Путин.

"Подчеркну, мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность <...> и при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.

Путин в октябре 2022 года подписал указ о создании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. Согласно указу, совет решает вопросы формирования цен на товары и услуги, необходимые для обеспечения в ходе специальной военной операции потребностей армии, определяет целевое задание по обеспечению российских войск вооружением, его ремонту, содействует в создании военной инфраструктуры.
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