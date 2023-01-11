https://ria.ru/20230111/rossiya-1844140680.html
Россия будет повышать обороноспособность страны, заявил Путин
Россия будет повышать обороноспособность страны, заявил Путин - РИА Новости, 11.01.2023
Россия будет повышать обороноспособность страны, заявил Путин
Россия будет повышать обороноспособность и продолжит реализацию масштабных социальных программ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:01
2023-01-11T15:01
2023-01-11T15:32
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия будет повышать обороноспособность и продолжит реализацию масштабных социальных программ, заявил президент России Владимир Путин.Путин в октябре 2022 года подписал указ о создании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. Согласно указу, совет решает вопросы формирования цен на товары и услуги, необходимые для обеспечения в ходе специальной военной операции потребностей армии, определяет целевое задание по обеспечению российских войск вооружением, его ремонту, содействует в создании военной инфраструктуры.
https://ria.ru/20230110/gosoboronzakaz-1843959124.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
15:01 11.01.2023 (обновлено: 15:32 11.01.2023)
Россия будет повышать обороноспособность страны, заявил Путин
Путин: Россия будет повышать обороноспособность страны и продолжит социальные программы