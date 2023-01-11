https://ria.ru/20230111/rossiya-1844140680.html

Россия будет повышать обороноспособность страны, заявил Путин

Россия будет повышать обороноспособность страны, заявил Путин - РИА Новости, 11.01.2023

Россия будет повышать обороноспособность страны, заявил Путин

Россия будет повышать обороноспособность и продолжит реализацию масштабных социальных программ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:01

2023-01-11T15:01

2023-01-11T15:32

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия будет повышать обороноспособность и продолжит реализацию масштабных социальных программ, заявил президент России Владимир Путин.Путин в октябре 2022 года подписал указ о создании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. Согласно указу, совет решает вопросы формирования цен на товары и услуги, необходимые для обеспечения в ходе специальной военной операции потребностей армии, определяет целевое задание по обеспечению российских войск вооружением, его ремонту, содействует в создании военной инфраструктуры.

https://ria.ru/20230110/gosoboronzakaz-1843959124.html

россия

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, безопасность