https://ria.ru/20230111/roskosmos-1844020633.html

Предприятие Роскосмоса разработало спецвагон для защиты космической техники

Предприятие Роскосмоса разработало спецвагон для защиты космической техники - РИА Новости, 11.01.2023

Предприятие Роскосмоса разработало спецвагон для защиты космической техники

Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения (ЦКБ ТМ, входит в "Роскосмос") разработало грузовой вагон нового поколения для перевозки... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T04:16

2023-01-11T04:16

2023-01-11T04:20

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения (ЦКБ ТМ, входит в "Роскосмос") разработало грузовой вагон нового поколения для перевозки ракетно-космической техники, который будет лучше защищать груз от возможных соударений во время транспортировки, следует из материалов, которые сотрудники КБ представят на Королевских чтениях, которые пройдут 24-27 января в Москве. Новая разработка является цельнометаллическим грузовым вагоном, внутри которого могут быть установлены системы термостатирования, пожаротушения, газоанализа. Отмечается, что в обычных общепромышленных вагонах и платформах аналогичные перегрузки возникают при соударениях на скорости до 8 километров в час. Сотрудники предприятия напомнили, что вагоны для транспортировки первых ракет на заре космонавтики были переоборудованы из вагонов общепромышленного назначения. Это нужно было, чтобы в сжатые сроки решить государственную задачу. В дальнейшем в ЦКБ ТМ был разработан модельный ряд унифицированных базовых вагонов специально для ракетно-космической промышленности. "Анализируя современные потребности РКП и состояние инфраструктуры ОАО "РЖД", а также возможные аварийные ситуации, возможность которых при транспортировке нельзя исключить, специалистами АО "ЦКБ ТМ" был разработан вагон, отвечающий повышенным требованиям к сохранности транспортируемых грузов", - объясняют разработчики актуальность создания нового вагона.

https://ria.ru/20221221/roskosmos-1840137352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, роскосмос, ржд