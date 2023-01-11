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Предприятие Роскосмоса разработало спецвагон для защиты космической техники - РИА Новости, 11.01.2023
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Наука
https://ria.ru/20230111/roskosmos-1844020633.html
Предприятие Роскосмоса разработало спецвагон для защиты космической техники
Предприятие Роскосмоса разработало спецвагон для защиты космической техники - РИА Новости, 11.01.2023
Предприятие Роскосмоса разработало спецвагон для защиты космической техники
Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения (ЦКБ ТМ, входит в "Роскосмос") разработало грузовой вагон нового поколения для перевозки... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T04:16
2023-01-11T04:20
наука
москва
роскосмос
ржд
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения (ЦКБ ТМ, входит в "Роскосмос") разработало грузовой вагон нового поколения для перевозки ракетно-космической техники, который будет лучше защищать груз от возможных соударений во время транспортировки, следует из материалов, которые сотрудники КБ представят на Королевских чтениях, которые пройдут 24-27 января в Москве. Новая разработка является цельнометаллическим грузовым вагоном, внутри которого могут быть установлены системы термостатирования, пожаротушения, газоанализа. Отмечается, что в обычных общепромышленных вагонах и платформах аналогичные перегрузки возникают при соударениях на скорости до 8 километров в час. Сотрудники предприятия напомнили, что вагоны для транспортировки первых ракет на заре космонавтики были переоборудованы из вагонов общепромышленного назначения. Это нужно было, чтобы в сжатые сроки решить государственную задачу. В дальнейшем в ЦКБ ТМ был разработан модельный ряд унифицированных базовых вагонов специально для ракетно-космической промышленности. "Анализируя современные потребности РКП и состояние инфраструктуры ОАО "РЖД", а также возможные аварийные ситуации, возможность которых при транспортировке нельзя исключить, специалистами АО "ЦКБ ТМ" был разработан вагон, отвечающий повышенным требованиям к сохранности транспортируемых грузов", - объясняют разработчики актуальность создания нового вагона.
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москва, роскосмос, ржд
Наука, Москва, Роскосмос, РЖД
04:16 11.01.2023 (обновлено: 04:20 11.01.2023)
 
Предприятие Роскосмоса разработало спецвагон для защиты космической техники

Предприятие Роскосмоса разработало грузовой вагон для ракетно-космической техники

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЛоготип "Роскосмоса"
Логотип Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения (ЦКБ ТМ, входит в "Роскосмос") разработало грузовой вагон нового поколения для перевозки ракетно-космической техники, который будет лучше защищать груз от возможных соударений во время транспортировки, следует из материалов, которые сотрудники КБ представят на Королевских чтениях, которые пройдут 24-27 января в Москве.
"Одной из особенностей вагона является применение в качестве центрального амортизатора подвижной хребтовой балки длинноходового эластомерного аппарата с максимальным ходом 700 миллиметров. Предварительная расчетная оценка показала, что разработанная система амортизации позволяет обеспечить при соударении вагона с относительной скоростью 22 километра в час с вагоном-бойком массой 90 тонн продольные ускорения, не превышающие 3g в диапазоне частот от 0 до 20 Гц", - говорится в материалах.
Новая разработка является цельнометаллическим грузовым вагоном, внутри которого могут быть установлены системы термостатирования, пожаротушения, газоанализа. Отмечается, что в обычных общепромышленных вагонах и платформах аналогичные перегрузки возникают при соударениях на скорости до 8 километров в час.
Сотрудники предприятия напомнили, что вагоны для транспортировки первых ракет на заре космонавтики были переоборудованы из вагонов общепромышленного назначения. Это нужно было, чтобы в сжатые сроки решить государственную задачу. В дальнейшем в ЦКБ ТМ был разработан модельный ряд унифицированных базовых вагонов специально для ракетно-космической промышленности.
"Анализируя современные потребности РКП и состояние инфраструктуры ОАО "РЖД", а также возможные аварийные ситуации, возможность которых при транспортировке нельзя исключить, специалистами АО "ЦКБ ТМ" был разработан вагон, отвечающий повышенным требованиям к сохранности транспортируемых грузов", - объясняют разработчики актуальность создания нового вагона.
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