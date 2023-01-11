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Размер выплаты приемным родителям повысили в Подмосковье

Размер выплаты приемным родителям повысили в Подмосковье - РИА Новости, 11.01.2023

Размер выплаты приемным родителям повысили в Подмосковье

В Подмосковье увеличили размер выплаты для родителей, которые воспитывают приемных детей. Сумма увеличилась с 38 до 42 тысяч рублей. Такой информацией... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:15

2023-01-11T17:15

2023-01-11T17:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В Подмосковье увеличили размер выплаты для родителей, которые воспитывают приемных детей. Сумма увеличилась с 38 до 42 тысяч рублей. Такой информацией поделилась вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".В регионе подобную выплату в этом году получат порядка 15 тысяч человек. Средства можно будет потратить на воспитание детей. Увеличенные компенсации начнут приходить родителям уже ближайшей весной."В этом году приемные родители и опекуны получат ежегодное пособие на детей в увеличенном размере –41 953 рубля. Деньги на счет поступят автоматически уже в марте, при этом подавать никаких заявлений не нужно", – заявила чиновница.По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, поддержка инвалидов, сирот, а также помощь бизнесу остаются приоритетными задачами в регионе. Он заявил, что принимать участие в подобных проектах должны не только власти, но и представители некоммерческого блока.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)