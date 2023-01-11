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Размер выплаты приемным родителям повысили в Подмосковье
Размер выплаты приемным родителям повысили в Подмосковье - РИА Новости, 11.01.2023
Размер выплаты приемным родителям повысили в Подмосковье
В Подмосковье увеличили размер выплаты для родителей, которые воспитывают приемных детей. Сумма увеличилась с 38 до 42 тысяч рублей. Такой информацией... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:15
2023-01-11T17:15
2023-01-11T17:15
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В Подмосковье увеличили размер выплаты для родителей, которые воспитывают приемных детей. Сумма увеличилась с 38 до 42 тысяч рублей. Такой информацией поделилась вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360".В регионе подобную выплату в этом году получат порядка 15 тысяч человек. Средства можно будет потратить на воспитание детей. Увеличенные компенсации начнут приходить родителям уже ближайшей весной."В этом году приемные родители и опекуны получат ежегодное пособие на детей в увеличенном размере –41 953 рубля. Деньги на счет поступят автоматически уже в марте, при этом подавать никаких заявлений не нужно", – заявила чиновница.По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, поддержка инвалидов, сирот, а также помощь бизнесу остаются приоритетными задачами в регионе. Он заявил, что принимать участие в подобных проектах должны не только власти, но и представители некоммерческого блока.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
В Подмосковье увеличили размер выплаты для родителей, которые воспитывают приемных детей. Сумма увеличилась с 38 до 42 тысяч рублей. Такой информацией поделилась вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, сообщил телеканал "360"
.
В регионе подобную выплату в этом году получат порядка 15 тысяч человек. Средства можно будет потратить на воспитание детей. Увеличенные компенсации начнут приходить родителям уже ближайшей весной.
"В этом году приемные родители и опекуны получат ежегодное пособие на детей в увеличенном размере –41 953 рубля. Деньги на счет поступят автоматически уже в марте, при этом подавать никаких заявлений не нужно", – заявила чиновница.
По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, поддержка инвалидов, сирот, а также помощь бизнесу остаются приоритетными задачами в регионе. Он заявил, что принимать участие в подобных проектах должны не только власти, но и представители некоммерческого блока.