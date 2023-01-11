https://ria.ru/20230111/remont-1844150767.html
В Тверской области по нацпроекту в 2022 году отремонтировали 390 км дорог
В Тверской области по нацпроекту в 2022 году отремонтировали 390 км дорог - РИА Новости, 11.01.2023
В Тверской области по нацпроекту в 2022 году отремонтировали 390 км дорог
В Тверской области в 2022 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние приведены 390 километров региональных и... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:19
2023-01-11T15:19
2023-01-11T15:19
тверская область
жкх
торжок
тверь
осташков
игорь руденя
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844148151_0:79:1024:655_1920x0_80_0_0_fc8136ebcbf266ce55fb96882ddb31ad.jpg
ТВЕРЬ, 11 янв – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние приведены 390 километров региональных и межмуниципальных дорог, что в полтора раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального правительства.В частности, в 2022 году в порядок приведены дороги опорной сети Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна (59 киломептров), Торжок – Осташков (32 километра), Вышний Волочек – Бежецк – Сонково (17 километров), Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое (25 киломептров). В эксплуатацию после ремонта введен остававшийся неотремонтированным последний участок дороги Дубна – Кимры – Горицы (13,35 километра), пояснили в пресс-службе.Глава региона Игорь Рудня обозначил приоритеты в дорожной сфере: это приведение в нормативное состояние опорной дорожной сети, в первую очередь магистралей, связывающих муниципалитеты. Обеспечение транспортной доступности учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, строительство и ремонт дорог к инвестиционным площадкам, развитие туристических направлений.В целом же за последние шесть лет ремонтными работами были охвачены порядка 2 тысяч километров региональных и межмуниципальных дорог, сказал губернатор на заседании областного правительства, на котором рассматривался проект программы ремонтных работ на региональных и межмуниципальных дорогах Верхневолжья с 2023 по 2027 годы.
https://ria.ru/20221220/dorogi-1840002119.html
торжок
тверь
осташков
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844148151_61:0:934:655_1920x0_80_0_0_cd95827f425249ba5205757286f13f61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, торжок, тверь, осташков, игорь руденя, тверская область
Тверская область, ЖКХ, Торжок, Тверь, Осташков, Игорь Руденя, Тверская область
ТВЕРЬ, 11 янв – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние приведены 390 километров региональных и межмуниципальных дорог, что в полтора раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В частности, в 2022 году в порядок приведены дороги опорной сети Тверь
– Бежецк – Весьегонск – Устюжна (59 киломептров), Торжок
– Осташков
(32 километра), Вышний Волочек
– Бежецк – Сонково (17 километров), Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое (25 киломептров). В эксплуатацию после ремонта введен остававшийся неотремонтированным последний участок дороги Дубна
– Кимры
– Горицы (13,35 километра), пояснили в пресс-службе.
Глава региона Игорь Рудня обозначил приоритеты в дорожной сфере: это приведение в нормативное состояние опорной дорожной сети, в первую очередь магистралей, связывающих муниципалитеты. Обеспечение транспортной доступности учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, строительство и ремонт дорог к инвестиционным площадкам, развитие туристических направлений.
В целом же за последние шесть лет ремонтными работами были охвачены порядка 2 тысяч километров региональных и межмуниципальных дорог, сказал губернатор на заседании областного правительства, на котором рассматривался проект программы ремонтных работ на региональных и межмуниципальных дорогах Верхневолжья с 2023 по 2027 годы.