https://ria.ru/20230111/remont-1844150767.html

В Тверской области по нацпроекту в 2022 году отремонтировали 390 км дорог

В Тверской области по нацпроекту в 2022 году отремонтировали 390 км дорог - РИА Новости, 11.01.2023

В Тверской области по нацпроекту в 2022 году отремонтировали 390 км дорог

В Тверской области в 2022 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние приведены 390 километров региональных и... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:19

2023-01-11T15:19

2023-01-11T15:19

тверская область

жкх

торжок

тверь

осташков

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 11 янв – РИА Новости. В Тверской области в 2022 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние приведены 390 километров региональных и межмуниципальных дорог, что в полтора раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального правительства.В частности, в 2022 году в порядок приведены дороги опорной сети Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна (59 киломептров), Торжок – Осташков (32 километра), Вышний Волочек – Бежецк – Сонково (17 километров), Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое (25 киломептров). В эксплуатацию после ремонта введен остававшийся неотремонтированным последний участок дороги Дубна – Кимры – Горицы (13,35 километра), пояснили в пресс-службе.Глава региона Игорь Рудня обозначил приоритеты в дорожной сфере: это приведение в нормативное состояние опорной дорожной сети, в первую очередь магистралей, связывающих муниципалитеты. Обеспечение транспортной доступности учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, строительство и ремонт дорог к инвестиционным площадкам, развитие туристических направлений.В целом же за последние шесть лет ремонтными работами были охвачены порядка 2 тысяч километров региональных и межмуниципальных дорог, сказал губернатор на заседании областного правительства, на котором рассматривался проект программы ремонтных работ на региональных и межмуниципальных дорогах Верхневолжья с 2023 по 2027 годы.

https://ria.ru/20221220/dorogi-1840002119.html

торжок

тверь

осташков

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, торжок, тверь, осташков, игорь руденя, тверская область