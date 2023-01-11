https://ria.ru/20230111/reabilitatsiya-1844220935.html
Бойцов, нуждавшихся в реабилитации, вернули из военной части в больницу
Бойцов, нуждавшихся в реабилитации, вернули из военной части в больницу - РИА Новости, 11.01.2023
Бойцов, нуждавшихся в реабилитации, вернули из военной части в больницу
Бойцов, которые нуждались в реабилитации, вернули из военной части в больницу для завершающего этапа лечения, сообщила РИА Новости член Совета по правам... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:30
2023-01-11T18:30
2023-01-11T22:08
специальная военная операция на украине
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
вооруженные силы украины
общество
здоровье - общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бойцов, которые нуждались в реабилитации, вернули из военной части в больницу для завершающего этапа лечения, сообщила РИА Новости член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ольга Демичева.Демичева ранее рассказала, что СПЧ разбирается с жалобами врачей на отправку на фронт вылеченных без должной реабилитации. По ее словам, бойцы, получившие высокотехнологичную медицинскую помощь с рекомендациями по реабилитации и долечиванию, вместо реабилитации были сразу отправлены на фронт.Как отметила Демичева, на момент произошедшего инцидента воинская часть, в которой служат бойцы из Донецкой Народной Республики, еще не входила в состав Минобороны РФ."Сейчас идет реорганизация армии, еще не все части ополченцев и народной милиции ДНР и ЛНР вошли в структуру Минобороны РФ. Но, несмотря на это, Минобороны оперативно отреагировало на сигнал, и уже сегодня бойцы оказались на реабилитации", - добавила она.
https://ria.ru/20230109/zaklyuchennye-1843702450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), вооруженные силы украины, общество, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Вооруженные силы Украины, Общество, Здоровье - Общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
18:30 11.01.2023 (обновлено: 22:08 11.01.2023)
Бойцов, нуждавшихся в реабилитации, вернули из военной части в больницу
Член СПЧ Демичева: нуждавшихся в реабилитации бойцов вернули из военной части в больницу