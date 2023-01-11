Рейтинг@Mail.ru
Бойцов, нуждавшихся в реабилитации, вернули из военной части в больницу - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/reabilitatsiya-1844220935.html
Бойцов, нуждавшихся в реабилитации, вернули из военной части в больницу
Бойцов, нуждавшихся в реабилитации, вернули из военной части в больницу - РИА Новости, 11.01.2023
Бойцов, нуждавшихся в реабилитации, вернули из военной части в больницу
Бойцов, которые нуждались в реабилитации, вернули из военной части в больницу для завершающего этапа лечения, сообщила РИА Новости член Совета по правам... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:30
2023-01-11T22:08
специальная военная операция на украине
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
вооруженные силы украины
общество
здоровье - общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150640/27/1506402725_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_fd1baf58cefd8320a29c9aaf3350845e.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бойцов, которые нуждались в реабилитации, вернули из военной части в больницу для завершающего этапа лечения, сообщила РИА Новости член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ольга Демичева.Демичева ранее рассказала, что СПЧ разбирается с жалобами врачей на отправку на фронт вылеченных без должной реабилитации. По ее словам, бойцы, получившие высокотехнологичную медицинскую помощь с рекомендациями по реабилитации и долечиванию, вместо реабилитации были сразу отправлены на фронт.Как отметила Демичева, на момент произошедшего инцидента воинская часть, в которой служат бойцы из Донецкой Народной Республики, еще не входила в состав Минобороны РФ."Сейчас идет реорганизация армии, еще не все части ополченцев и народной милиции ДНР и ЛНР вошли в структуру Минобороны РФ. Но, несмотря на это, Минобороны оперативно отреагировало на сигнал, и уже сегодня бойцы оказались на реабилитации", - добавила она.
https://ria.ru/20230109/zaklyuchennye-1843702450.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150640/27/1506402725_389:0:3500:2333_1920x0_80_0_0_99f4f75bc7759007125dc072795a3ebc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), вооруженные силы украины, общество, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Вооруженные силы Украины, Общество, Здоровье - Общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
18:30 11.01.2023 (обновлено: 22:08 11.01.2023)
 
Бойцов, нуждавшихся в реабилитации, вернули из военной части в больницу

Член СПЧ Демичева: нуждавшихся в реабилитации бойцов вернули из военной части в больницу

© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Врач проверяет капельницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бойцов, которые нуждались в реабилитации, вернули из военной части в больницу для завершающего этапа лечения, сообщила РИА Новости член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ольга Демичева.
Демичева ранее рассказала, что СПЧ разбирается с жалобами врачей на отправку на фронт вылеченных без должной реабилитации. По ее словам, бойцы, получившие высокотехнологичную медицинскую помощь с рекомендациями по реабилитации и долечиванию, вместо реабилитации были сразу отправлены на фронт.

"Со мной связались коллеги из министерства обороны. Сегодня днем оба бойца доставлены в Донецкую офтальмологическую клинику для проведения завершающего этапа лечения. Министерство обороны и его службы на местах отреагировали мгновенно и сработали очень чётко", - рассказала Демичева.

Как отметила Демичева, на момент произошедшего инцидента воинская часть, в которой служат бойцы из Донецкой Народной Республики, еще не входила в состав Минобороны РФ.
"Сейчас идет реорганизация армии, еще не все части ополченцев и народной милиции ДНР и ЛНР вошли в структуру Минобороны РФ. Но, несмотря на это, Минобороны оперативно отреагировало на сигнал, и уже сегодня бойцы оказались на реабилитации", - добавила она.
Заключенные в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 16:31Специальная военная операция на Украине
СПЧ объяснил процедуру освобождения заключенных до участия в спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Вооруженные силы УкраиныОбществоЗдоровье - ОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала