https://ria.ru/20230111/reabilitatsiya-1844220935.html

Бойцов, нуждавшихся в реабилитации, вернули из военной части в больницу

Бойцов, нуждавшихся в реабилитации, вернули из военной части в больницу - РИА Новости, 11.01.2023

Бойцов, нуждавшихся в реабилитации, вернули из военной части в больницу

Бойцов, которые нуждались в реабилитации, вернули из военной части в больницу для завершающего этапа лечения, сообщила РИА Новости член Совета по правам... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:30

2023-01-11T18:30

2023-01-11T22:08

специальная военная операция на украине

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

вооруженные силы украины

общество

здоровье - общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бойцов, которые нуждались в реабилитации, вернули из военной части в больницу для завершающего этапа лечения, сообщила РИА Новости член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ольга Демичева.Демичева ранее рассказала, что СПЧ разбирается с жалобами врачей на отправку на фронт вылеченных без должной реабилитации. По ее словам, бойцы, получившие высокотехнологичную медицинскую помощь с рекомендациями по реабилитации и долечиванию, вместо реабилитации были сразу отправлены на фронт.Как отметила Демичева, на момент произошедшего инцидента воинская часть, в которой служат бойцы из Донецкой Народной Республики, еще не входила в состав Минобороны РФ."Сейчас идет реорганизация армии, еще не все части ополченцев и народной милиции ДНР и ЛНР вошли в структуру Минобороны РФ. Но, несмотря на это, Минобороны оперативно отреагировало на сигнал, и уже сегодня бойцы оказались на реабилитации", - добавила она.

https://ria.ru/20230109/zaklyuchennye-1843702450.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), вооруженные силы украины, общество, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф)