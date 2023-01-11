https://ria.ru/20230111/razgovor-1844084345.html

Путин проведет международный телефонный разговор

Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 11.01.2023

Путин проведет международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин в среду во второй половине дня проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:09

2023-01-11T12:09

2023-01-11T12:09

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду во второй половине дня проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Во второй половине дня у него международный телефонный разговор запланирован, будем давать сообщение, как мы обычно это делаем, и дальше обычный рабочий день до вечера без каких-то публичных мероприятий", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230109/putin-1843602971.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир путин, дмитрий песков, россия