https://ria.ru/20230111/razgovor-1844084345.html
Путин проведет международный телефонный разговор
Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 11.01.2023
Путин проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в среду во второй половине дня проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:09
2023-01-11T12:09
2023-01-11T12:09
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду во второй половине дня проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Во второй половине дня у него международный телефонный разговор запланирован, будем давать сообщение, как мы обычно это делаем, и дальше обычный рабочий день до вечера без каких-то публичных мероприятий", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230109/putin-1843602971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Путин проведет международный телефонный разговор
Президент Путин проведет международный телефонный разговор в среду