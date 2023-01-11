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Муртазу Рахимова похоронят 13 января

Муртазу Рахимова похоронят 13 января - РИА Новости, 11.01.2023

Муртазу Рахимова похоронят 13 января

Первого президента Башкортостана Муртазу Рахимова, скончавшегося в среду, похоронят 13 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T23:18

2023-01-11T23:18

2023-01-11T23:25

муртаза рахимов

радий хабиров

республика башкортостан

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УФА, 11 янв – РИА Новости. Первого президента Башкортостана Муртазу Рахимова, скончавшегося в среду, похоронят 13 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.Рахимов скончался 11 января в возрасте 88 лет.В пресс-службе руководителя республики РИА Новости рассказали, что глава региона Радий Хабиров поручил создать оргкомитет по организации похорон Рахимова.В правительстве региона РИА Новости сообщили, что Рахимов скончался после продолжительной болезни.Муртаза Рахимов руководил Башкирией 20 лет. С 1990 по 1993 годы был председателем Верховного совета Башкирской АССР, а в 1993 году был избран первым президентом республики. Политик ушел в отставку в 2010 году.

республика башкортостан

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2023

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муртаза рахимов, радий хабиров, республика башкортостан