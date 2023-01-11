Рейтинг@Mail.ru
ВСУ назвали "чертовски опасную" русскую ракету, поменявшую расклад в небе - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230111/raketa-1844162515.html
ВСУ назвали "чертовски опасную" русскую ракету, поменявшую расклад в небе
ВСУ назвали "чертовски опасную" русскую ракету, поменявшую расклад в небе - РИА Новости, 11.01.2023
ВСУ назвали "чертовски опасную" русскую ракету, поменявшую расклад в небе
Украинские пилоты жалуются на ракету российского производства класса "воздух-воздух" R-37M, осложнившую полеты для ВВС республики, пишет американский журнал The РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:54
2023-01-11T17:08
политика
россия
украина
донбасс
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c03d7858e8c8d7069de7e02967eefd5.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинские пилоты жалуются на ракету российского производства класса "воздух-воздух" R-37M, осложнившую полеты для ВВС республики, пишет американский журнал The Drive.По словам киевских силовиков, это оружие "чертовски опасно" из-за своих нестандартных характеристик: R-37M способен сбить самолет противника на расстоянии до 300 километров и может быть запущен с борта истребителя, не выходящего из воздушного пространства России.Украинские пилоты уточнили, что это оружие ограничило возможности ВВСУ по выполнению миссий.Р-37 (по кодификации НАТО — "Arrow") — советско-российская ракета класса "воздух—воздух" большой дальности (более 300 км). В настоящий момент — одна из самых дальнодействующих управляемых ракет этого типа в мире. Может применяться с истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230110/zelenskiy-1843951271.html
https://ria.ru/20230110/ukraina-1843995880.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18f6bef7eeb5e2391b112a034cd0f47d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, украина, донбасс, нато
Политика, Россия, Украина, Донбасс, НАТО
15:54 11.01.2023 (обновлено: 17:08 11.01.2023)
 
ВСУ назвали "чертовски опасную" русскую ракету, поменявшую расклад в небе

The Drive: пилоты пожаловались на осложнившую полеты ВВС Украины российскую ракету R-37M

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинские пилоты жалуются на ракету российского производства класса "воздух-воздух" R-37M, осложнившую полеты для ВВС республики, пишет американский журнал The Drive.
По словам киевских силовиков, это оружие "чертовски опасно" из-за своих нестандартных характеристик: R-37M способен сбить самолет противника на расстоянии до 300 километров и может быть запущен с борта истребителя, не выходящего из воздушного пространства России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 17:02
"Зеленский мечется": президенту Украины сообщили "плохие новости" о России
Украинские пилоты уточнили, что это оружие ограничило возможности ВВСУ по выполнению миссий.
"Конечно, если вы маневрируете, вы не в состоянии нанести авиаудар, <…> так что игра по-прежнему очень, очень, очень жесткая в воздухе и очень, очень рискованная. Если вы не знаете о запуске ракеты, вы мертвец", — посетовал один из опрошенных военных.
Р-37 (по кодификации НАТО — "Arrow") — советско-российская ракета класса "воздух—воздух" большой дальности (более 300 км). В настоящий момент — одна из самых дальнодействующих управляемых ракет этого типа в мире. Может применяться с истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 21:04Специальная военная операция на Украине
В США раскрыли тайный план Вашингтона по Донбассу, который сорвала Россия
 
ПолитикаРоссияУкраинаДонбассНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала