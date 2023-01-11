15:54 11.01.2023 (обновлено: 17:08 11.01.2023)
ВСУ назвали "чертовски опасную" русскую ракету, поменявшую расклад в небе
The Drive: пилоты пожаловались на осложнившую полеты ВВС Украины российскую ракету R-37M
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинские пилоты жалуются на ракету российского производства класса "воздух-воздух" R-37M, осложнившую полеты для ВВС республики, пишет американский журнал The Drive.
По словам киевских силовиков, это оружие "чертовски опасно" из-за своих нестандартных характеристик: R-37M способен сбить самолет противника на расстоянии до 300 километров и может быть запущен с борта истребителя, не выходящего из воздушного пространства России.
Украинские пилоты уточнили, что это оружие ограничило возможности ВВСУ по выполнению миссий.
"Конечно, если вы маневрируете, вы не в состоянии нанести авиаудар, <…> так что игра по-прежнему очень, очень, очень жесткая в воздухе и очень, очень рискованная. Если вы не знаете о запуске ракеты, вы мертвец", — посетовал один из опрошенных военных.
Р-37 (по кодификации НАТО — "Arrow") — советско-российская ракета класса "воздух—воздух" большой дальности (более 300 км). В настоящий момент — одна из самых дальнодействующих управляемых ракет этого типа в мире. Может применяться с истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.