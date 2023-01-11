https://ria.ru/20230111/raketa-1844162515.html

ВСУ назвали "чертовски опасную" русскую ракету, поменявшую расклад в небе

ВСУ назвали "чертовски опасную" русскую ракету, поменявшую расклад в небе - РИА Новости, 11.01.2023

ВСУ назвали "чертовски опасную" русскую ракету, поменявшую расклад в небе

Украинские пилоты жалуются на ракету российского производства класса "воздух-воздух" R-37M, осложнившую полеты для ВВС республики, пишет американский журнал The РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:54

2023-01-11T15:54

2023-01-11T17:08

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украинские пилоты жалуются на ракету российского производства класса "воздух-воздух" R-37M, осложнившую полеты для ВВС республики, пишет американский журнал The Drive.По словам киевских силовиков, это оружие "чертовски опасно" из-за своих нестандартных характеристик: R-37M способен сбить самолет противника на расстоянии до 300 километров и может быть запущен с борта истребителя, не выходящего из воздушного пространства России.Украинские пилоты уточнили, что это оружие ограничило возможности ВВСУ по выполнению миссий.Р-37 (по кодификации НАТО — "Arrow") — советско-российская ракета класса "воздух—воздух" большой дальности (более 300 км). В настоящий момент — одна из самых дальнодействующих управляемых ракет этого типа в мире. Может применяться с истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230110/zelenskiy-1843951271.html

https://ria.ru/20230110/ukraina-1843995880.html

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политика, россия, украина, донбасс, нато