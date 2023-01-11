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Индия провела испытания баллистической ракеты малой дальности "Притхви II" - РИА Новости, 11.01.2023
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Индия провела испытания баллистической ракеты малой дальности "Притхви II"
Индия провела испытания баллистической ракеты малой дальности "Притхви II" - РИА Новости, 11.01.2023
Индия провела испытания баллистической ракеты малой дальности "Притхви II"
Индия провела учебный пуск баллистической ракеты малой дальности "Притхви II", сообщило минобороны страны. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T09:09
2023-01-11T09:09
в мире
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 янв – РИА Новости. Индия провела учебный пуск баллистической ракеты малой дальности "Притхви II", сообщило минобороны страны. "Хорошо зарекомендовавшая себя система, ракета "Притхви II", была неотъемлемой частью ядерного сдерживания Индии. Ракета поразила цель с высокой точностью. Учебно-тренировочный пуск успешно подтвердил все эксплуатационные и технические параметры ракеты", - говорится в сообщении. "Притхви" - семейство баллистических ракет класса "земля-земля" вооружённых сил Индии. Ракета "Притхви II" обладает увеличенной дальностью полета до 250 километров и может нести боевую часть весом до 500 килограмм.
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в мире, индия
В мире, Индия
09:09 11.01.2023
 
Индия провела испытания баллистической ракеты малой дальности "Притхви II"

Минобороны Индии сообщило об испытаниях баллистической ракеты малой дальности "Притхви II"

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкИндийские военные на учениях
Индийские военные на учениях - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Индийские военные на учениях. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 янв – РИА Новости. Индия провела учебный пуск баллистической ракеты малой дальности "Притхви II", сообщило минобороны страны.
"Хорошо зарекомендовавшая себя система, ракета "Притхви II", была неотъемлемой частью ядерного сдерживания Индии. Ракета поразила цель с высокой точностью. Учебно-тренировочный пуск успешно подтвердил все эксплуатационные и технические параметры ракеты", - говорится в сообщении.
"Притхви" - семейство баллистических ракет класса "земля-земля" вооружённых сил Индии. Ракета "Притхви II" обладает увеличенной дальностью полета до 250 километров и может нести боевую часть весом до 500 килограмм.
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