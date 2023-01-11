https://ria.ru/20230111/raketa-1844035604.html

Индия провела испытания баллистической ракеты малой дальности "Притхви II"

Индия провела испытания баллистической ракеты малой дальности "Притхви II" - РИА Новости, 11.01.2023

Индия провела испытания баллистической ракеты малой дальности "Притхви II"

Индия провела учебный пуск баллистической ракеты малой дальности "Притхви II", сообщило минобороны страны. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T09:09

2023-01-11T09:09

2023-01-11T09:09

в мире

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 янв – РИА Новости. Индия провела учебный пуск баллистической ракеты малой дальности "Притхви II", сообщило минобороны страны. "Хорошо зарекомендовавшая себя система, ракета "Притхви II", была неотъемлемой частью ядерного сдерживания Индии. Ракета поразила цель с высокой точностью. Учебно-тренировочный пуск успешно подтвердил все эксплуатационные и технические параметры ракеты", - говорится в сообщении. "Притхви" - семейство баллистических ракет класса "земля-земля" вооружённых сил Индии. Ракета "Притхви II" обладает увеличенной дальностью полета до 250 километров и может нести боевую часть весом до 500 килограмм.

https://ria.ru/20230111/neft-1844002789.html

индия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, индия