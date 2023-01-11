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Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки - РИА Новости, 11.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/pvo-1844236035.html
Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки
Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки - РИА Новости, 11.01.2023
Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки
Президент Литвы Гатанас Науседа заявил, что Вильнюс передает Украине системы ПВО и зенитные установки. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T19:09
2023-01-11T19:09
специальная военная операция на украине
анджей дуда
владимир зеленский
в мире
украина
россия
литва
оон
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент Литвы Гатанас Науседа заявил, что Вильнюс передает Украине системы ПВО и зенитные установки. Владимир Зеленский в среду встретился во Львове с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гатанасом Науседой. "Сегодня я привез хорошие новости для Украины. Мы передаем системы ПВО, зенитные установки", - сказал Науседа на совместном брифинге по итогам встречи. Ранее в среду президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20230111/polsha-1844224912.html
https://ria.ru/20230107/rossiya-1843308012.html
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анджей дуда, владимир зеленский, в мире, украина, россия, литва, оон, нато
Специальная военная операция на Украине, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, В мире, Украина, Россия, Литва, ООН, НАТО
19:09 11.01.2023
 
Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки

Глава Литвы Науседа заявил, что Вильнюс передаст Киеву системы ПВО и зенитные установки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаг Литвы
Флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Литвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент Литвы Гатанас Науседа заявил, что Вильнюс передает Украине системы ПВО и зенитные установки.
Владимир Зеленский в среду встретился во Львове с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гатанасом Науседой.
Панорама Варшавы, Польша - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 18:37
СМИ: Польша потребует Западную Украину в обмен на военную помощь Киеву
"Сегодня я привез хорошие новости для Украины. Мы передаем системы ПВО, зенитные установки", - сказал Науседа на совместном брифинге по итогам встречи.
Ранее в среду президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
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Запад не хочет перемирия с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеАнджей ДудаВладимир ЗеленскийВ миреУкраинаРоссияЛитваООННАТО
 
 
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