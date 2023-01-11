https://ria.ru/20230111/pvo-1844236035.html

Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки

Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки - РИА Новости, 11.01.2023

Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки

Президент Литвы Гатанас Науседа заявил, что Вильнюс передает Украине системы ПВО и зенитные установки. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T19:09

2023-01-11T19:09

2023-01-11T19:09

специальная военная операция на украине

анджей дуда

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украина

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент Литвы Гатанас Науседа заявил, что Вильнюс передает Украине системы ПВО и зенитные установки. Владимир Зеленский в среду встретился во Львове с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гатанасом Науседой. "Сегодня я привез хорошие новости для Украины. Мы передаем системы ПВО, зенитные установки", - сказал Науседа на совместном брифинге по итогам встречи. Ранее в среду президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230111/polsha-1844224912.html

https://ria.ru/20230107/rossiya-1843308012.html

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анджей дуда, владимир зеленский, в мире, украина, россия, литва, оон, нато