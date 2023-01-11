Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за сутки сбила два украинских беспилотника - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/pvo-1844107006.html
Российская ПВО за сутки сбила два украинских беспилотника
Российская ПВО за сутки сбила два украинских беспилотника - РИА Новости, 11.01.2023
Российская ПВО за сутки сбила два украинских беспилотника
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских беспилотника, пять снарядов РСЗО и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в среду в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:15
2023-01-11T13:15
специальная военная операция на украине
беспилотники
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
дебальцево
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842808847_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_892ab6364abf3972c75c8f20adc8bc50.jpg
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских беспилотника, пять снарядов РСЗО и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Павловка Донецкой народной республики и Кременная Луганской Народной Республики. Перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Дебальцево, Енакиево Донецкой Народной Республики и Картамышево Луганской Народной Республики",- говорится в сообщении. Кроме того, российская ПВО за сутки сбила одну американскую противорадарную ракету HARM в ЛНР. Всего с начала спецоперации были уничтожены 371 украинский военный самолет, 200 вертолетов, 2868 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7473 танка и других боевых бронированных машин, 976 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3809 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8006 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
украина
дебальцево
луганская народная республика
донбасс
донецкая область
луганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842808847_98:0:2827:2047_1920x0_80_0_0_052770c419efdaff4ea167e278327a65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
беспилотники, в мире, донецкая народная республика, россия, украина, дебальцево, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донбасс, пво, бпла, ситуация в днр и лнр, донецкая область, луганская область, лнр, днр
Специальная военная операция на Украине, Беспилотники, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Дебальцево, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Донбасс, ПВО, БПЛА, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донецкая область, Луганская область, ЛНР, ДНР
13:15 11.01.2023
 
Российская ПВО за сутки сбила два украинских беспилотника

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила пять снарядов РСЗО и два украинских беспилотника

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских беспилотника, пять снарядов РСЗО и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Павловка Донецкой народной республики и Кременная Луганской Народной Республики. Перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Дебальцево, Енакиево Донецкой Народной Республики и Картамышево Луганской Народной Республики",- говорится в сообщении.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Наконец стали действовать грамотно". Что происходит в Соледаре
Кроме того, российская ПВО за сутки сбила одну американскую противорадарную ракету HARM в ЛНР.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 371 украинский военный самолет, 200 вертолетов, 2868 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7473 танка и других боевых бронированных машин, 976 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3809 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8006 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБеспилотникиВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаДебальцевоЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФДонбассПВОБПЛАСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая областьЛуганская областьЛНРДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала