https://ria.ru/20230111/pvo-1844107006.html

Российская ПВО за сутки сбила два украинских беспилотника

Российская ПВО за сутки сбила два украинских беспилотника - РИА Новости, 11.01.2023

Российская ПВО за сутки сбила два украинских беспилотника

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских беспилотника, пять снарядов РСЗО и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в среду в... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T13:15

2023-01-11T13:15

2023-01-11T13:15

специальная военная операция на украине

беспилотники

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украина

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских беспилотника, пять снарядов РСЗО и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Павловка Донецкой народной республики и Кременная Луганской Народной Республики. Перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Дебальцево, Енакиево Донецкой Народной Республики и Картамышево Луганской Народной Республики",- говорится в сообщении. Кроме того, российская ПВО за сутки сбила одну американскую противорадарную ракету HARM в ЛНР. Всего с начала спецоперации были уничтожены 371 украинский военный самолет, 200 вертолетов, 2868 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7473 танка и других боевых бронированных машин, 976 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3809 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8006 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

украина

дебальцево

луганская народная республика

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донецкая область

луганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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