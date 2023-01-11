https://ria.ru/20230111/pvo-1844107006.html
Российская ПВО за сутки сбила два украинских беспилотника
Российская ПВО за сутки сбила два украинских беспилотника - РИА Новости, 11.01.2023
Российская ПВО за сутки сбила два украинских беспилотника
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских беспилотника, пять снарядов РСЗО и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в среду в... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T13:15
2023-01-11T13:15
2023-01-11T13:15
специальная военная операция на украине
беспилотники
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
дебальцево
луганская народная республика
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских беспилотника, пять снарядов РСЗО и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Павловка Донецкой народной республики и Кременная Луганской Народной Республики. Перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Дебальцево, Енакиево Донецкой Народной Республики и Картамышево Луганской Народной Республики",- говорится в сообщении. Кроме того, российская ПВО за сутки сбила одну американскую противорадарную ракету HARM в ЛНР. Всего с начала спецоперации были уничтожены 371 украинский военный самолет, 200 вертолетов, 2868 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7473 танка и других боевых бронированных машин, 976 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3809 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8006 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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Российская ПВО за сутки сбила два украинских беспилотника
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила пять снарядов РСЗО и два украинских беспилотника