https://ria.ru/20230111/pvo-1844102364.html
Россия и Белоруссия нарастили силы ПВО региональной группировки
Россия и Белоруссия нарастили силы ПВО региональной группировки - РИА Новости, 11.01.2023
Россия и Белоруссия нарастили силы ПВО региональной группировки
Минск и Москва нарастили силы ПВО региональной группировки войск Союзного государства, зенитные ракетные подразделения заступили на боевое дежурство, сообщила... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T12:59
2023-01-11T12:59
2023-01-11T13:32
безопасность
белоруссия
россия
минск
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МИНСК, 11 янв — РИА Новости. Минск и Москва нарастили силы ПВО региональной группировки войск Союзного государства, зенитные ракетные подразделения заступили на боевое дежурство, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии."По плану командующего ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь осуществлено наращивание сил противовоздушной обороны РГВ (региональная группировка войск. — Прим. ред.) Беларуси и России", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что "зенитные ракетные подразделения выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство".Как заявил ранее белорусский президент Александр Лукашенко, из-за "обострения ситуации на западных границах Союзного государства" усилена региональная группировка войск. В Белоруссию продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника российских Вооруженных сил. В Минобороны республики уточнили, что общая численность контингента ВС России в составе совместной группировки составит около девяти тысяч человек.Кроме того, запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей на белорусской территории.
https://ria.ru/20230110/sverka-1843965788.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия, россия, минск
Безопасность, Белоруссия, Россия, Минск
12:59 11.01.2023 (обновлено: 13:32 11.01.2023)
Россия и Белоруссия нарастили силы ПВО региональной группировки
Минобороны Белоруссии: Москва и Минск нарастили силы ПВО региональной группировки
МИНСК, 11 янв — РИА Новости.
Минск и Москва нарастили силы ПВО региональной группировки войск Союзного государства, зенитные ракетные подразделения заступили на боевое дежурство, сообщила
пресс-служба Минобороны Белоруссии.
"По плану командующего ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь осуществлено наращивание сил противовоздушной обороны РГВ (региональная группировка войск. — Прим. ред.) Беларуси
и России", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что "зенитные ракетные подразделения выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство".
Как заявил ранее белорусский президент Александр Лукашенко, из-за "обострения ситуации на западных границах Союзного государства" усилена региональная группировка войск.
В Белоруссию продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника российских Вооруженных сил. В Минобороны республики уточнили, что общая численность контингента ВС России в составе совместной группировки составит около девяти тысяч человек.
Кроме того, запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей на белорусской территории.