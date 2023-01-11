https://ria.ru/20230111/pvo-1844102364.html

Россия и Белоруссия нарастили силы ПВО региональной группировки

Россия и Белоруссия нарастили силы ПВО региональной группировки - РИА Новости, 11.01.2023

Россия и Белоруссия нарастили силы ПВО региональной группировки

Минск и Москва нарастили силы ПВО региональной группировки войск Союзного государства, зенитные ракетные подразделения заступили на боевое дежурство, сообщила... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T12:59

2023-01-11T12:59

2023-01-11T13:32

безопасность

белоруссия

россия

минск

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МИНСК, 11 янв — РИА Новости. Минск и Москва нарастили силы ПВО региональной группировки войск Союзного государства, зенитные ракетные подразделения заступили на боевое дежурство, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии."По плану командующего ВВС и войсками ПВО Республики Беларусь осуществлено наращивание сил противовоздушной обороны РГВ (региональная группировка войск. — Прим. ред.) Беларуси и России", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что "зенитные ракетные подразделения выдвинулись в назначенные районы и заступили на боевое дежурство".Как заявил ранее белорусский президент Александр Лукашенко, из-за "обострения ситуации на западных границах Союзного государства" усилена региональная группировка войск. В Белоруссию продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника российских Вооруженных сил. В Минобороны республики уточнили, что общая численность контингента ВС России в составе совместной группировки составит около девяти тысяч человек.Кроме того, запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибра более 100 миллиметров. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей на белорусской территории.

https://ria.ru/20230110/sverka-1843965788.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, белоруссия, россия, минск