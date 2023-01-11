https://ria.ru/20230111/pvo-1844048204.html

Киев не может выстроить у себя полномасштабную систему ПВО, считают в ЛНР

Киев не может выстроить у себя полномасштабную систему ПВО, считают в ЛНР - РИА Новости, 11.01.2023

Киев не может выстроить у себя полномасштабную систему ПВО, считают в ЛНР

Украина не может выстроить у себя полномасштабную работу системы противовоздушной обороны, считает полковник полиции ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:21

2023-01-11T10:21

2023-01-11T10:21

виталий киселев

киев

украина

луганская народная республика

зрк с-300

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Украина не может выстроить у себя полномасштабную работу системы противовоздушной обороны, считает полковник полиции ЛНР Виталий Киселев. "Система ПВО - это большой комплекс интегрированной системы в противовоздушную оборону. Сегодня киевская хунта не может ее в полномасштабном варианте выстроить ввиду того, что присутствуют еще С-300, разные комплексы из Норвегии, Франции, Германии им передают", - сказал он в эфире Первого канала. Он пояснил, что для того, чтобы полностью войти в эту систему, должна быть проведена очень большая работа: "Это (дело) не одного дня, не одного месяца, и причем подготовить личный состав еще год уйдет примерно".

https://ria.ru/20230111/patriot-1844046737.html

киев

украина

луганская народная республика

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виталий киселев, киев, украина, луганская народная республика, зрк с-300