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Киев не может выстроить у себя полномасштабную систему ПВО, считают в ЛНР - РИА Новости, 11.01.2023
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Киев не может выстроить у себя полномасштабную систему ПВО, считают в ЛНР
Киев не может выстроить у себя полномасштабную систему ПВО, считают в ЛНР - РИА Новости, 11.01.2023
Киев не может выстроить у себя полномасштабную систему ПВО, считают в ЛНР
Украина не может выстроить у себя полномасштабную работу системы противовоздушной обороны, считает полковник полиции ЛНР Виталий Киселев. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T10:21
2023-01-11T10:21
виталий киселев
киев
украина
луганская народная республика
зрк с-300
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Украина не может выстроить у себя полномасштабную работу системы противовоздушной обороны, считает полковник полиции ЛНР Виталий Киселев. "Система ПВО - это большой комплекс интегрированной системы в противовоздушную оборону. Сегодня киевская хунта не может ее в полномасштабном варианте выстроить ввиду того, что присутствуют еще С-300, разные комплексы из Норвегии, Франции, Германии им передают", - сказал он в эфире Первого канала. Он пояснил, что для того, чтобы полностью войти в эту систему, должна быть проведена очень большая работа: "Это (дело) не одного дня, не одного месяца, и причем подготовить личный состав еще год уйдет примерно".
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виталий киселев, киев, украина, луганская народная республика, зрк с-300
Виталий Киселев, Киев, Украина, Луганская Народная Республика, ЗРК С-300
10:21 11.01.2023
 
Киев не может выстроить у себя полномасштабную систему ПВО, считают в ЛНР

Полковник полиции ЛНР Киселев: Киев не может выстроить у себя полномасштабную систему ПВО

© AP Photo / Efrem LukatskyПоврежденное здание в Киеве
Поврежденное здание в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Поврежденное здание в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Украина не может выстроить у себя полномасштабную работу системы противовоздушной обороны, считает полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.
"Система ПВО - это большой комплекс интегрированной системы в противовоздушную оборону. Сегодня киевская хунта не может ее в полномасштабном варианте выстроить ввиду того, что присутствуют еще С-300, разные комплексы из Норвегии, Франции, Германии им передают", - сказал он в эфире Первого канала.
Он пояснил, что для того, чтобы полностью войти в эту систему, должна быть проведена очень большая работа: "Это (дело) не одного дня, не одного месяца, и причем подготовить личный состав еще год уйдет примерно".
Американские зенитные ракетные комплексы Пэтриот - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 10:15Специальная военная операция на Украине
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Виталий КиселевКиевУкраинаЛуганская Народная РеспубликаЗРК С-300
 
 
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