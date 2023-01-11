https://ria.ru/20230111/putin-1844163145.html
Путин заявил о стабильном состоянии экономики
Путин заявил о стабильном состоянии экономики - РИА Новости, 11.01.2023
Путин заявил о стабильном состоянии экономики
Экономика России, а также финансовая и банковская системы страны находятся в стабильном состоянии, есть все основания надеяться, что эта динамика будет... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:56
2023-01-11T15:56
2023-01-11T16:09
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Экономика России, а также финансовая и банковская системы страны находятся в стабильном состоянии, есть все основания надеяться, что эта динамика будет сохранена в 2023 году, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы можем уверенно констатировать, что финансовая, банковская системы страны, экономика в целом, находятся в стабильном состоянии, активно развиваются. У нас есть все основания полагать, что такие темпы будут сохранены и в 2023 году", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
15:56 11.01.2023 (обновлено: 16:09 11.01.2023)
Путин заявил о стабильном состоянии экономики
Путин заявил о стабильном состоянии экономики и банковской системы
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Экономика России, а также финансовая и банковская системы страны находятся в стабильном состоянии, есть все основания надеяться, что эта динамика будет сохранена в 2023 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы можем уверенно констатировать, что финансовая, банковская системы страны, экономика в целом, находятся в стабильном состоянии, активно развиваются. У нас есть все основания полагать, что такие темпы будут сохранены и в 2023 году", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.