https://ria.ru/20230111/putin-1844163145.html

Путин заявил о стабильном состоянии экономики

Путин заявил о стабильном состоянии экономики - РИА Новости, 11.01.2023

Путин заявил о стабильном состоянии экономики

Экономика России, а также финансовая и банковская системы страны находятся в стабильном состоянии, есть все основания надеяться, что эта динамика будет... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:56

2023-01-11T15:56

2023-01-11T16:09

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Экономика России, а также финансовая и банковская системы страны находятся в стабильном состоянии, есть все основания надеяться, что эта динамика будет сохранена в 2023 году, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы можем уверенно констатировать, что финансовая, банковская системы страны, экономика в целом, находятся в стабильном состоянии, активно развиваются. У нас есть все основания полагать, что такие темпы будут сохранены и в 2023 году", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20230111/putin-1844161260.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия