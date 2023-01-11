Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал поддерживать местных предпринимателей - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230111/putin-1844153156.html
Путин призвал поддерживать местных предпринимателей
Путин призвал поддерживать местных предпринимателей - РИА Новости, 11.01.2023
Путин призвал поддерживать местных предпринимателей
Президент России Владимир Путин призвал оказывать поддержку местному бизнесу в новых регионах страны. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:25
2023-01-11T15:39
экономика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3816308d4253b75642a92e854470f7a4.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал оказывать поддержку местному бизнесу в новых регионах страны."Нужно поддерживать именно местных предпринимателей, конечно, если нужны инвестиции из каких-то серьезных российских источников от наших крупных частных, государственных компаний, надо этому способствовать, но там, где можно, нужно поддерживать именно местный бизнес", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20230111/bednost-1844154933.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818927487_228:41:2848:2006_1920x0_80_0_0_d5ae75e26c73d3deec98c40cd0dfe10c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
15:25 11.01.2023 (обновлено: 15:39 11.01.2023)
 
Путин призвал поддерживать местных предпринимателей

Президент Путин призвал поддерживать местных предпринимателей

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал оказывать поддержку местному бизнесу в новых регионах страны.
"Нужно поддерживать именно местных предпринимателей, конечно, если нужны инвестиции из каких-то серьезных российских источников от наших крупных частных, государственных компаний, надо этому способствовать, но там, где можно, нужно поддерживать именно местный бизнес", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 15:30
Путин призвал обеспечить дальнейшее снижение бедности и неравенства
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала