https://ria.ru/20230111/putin-1844153156.html
Путин призвал поддерживать местных предпринимателей
Путин призвал поддерживать местных предпринимателей - РИА Новости, 11.01.2023
Путин призвал поддерживать местных предпринимателей
Президент России Владимир Путин призвал оказывать поддержку местному бизнесу в новых регионах страны. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:25
2023-01-11T15:25
2023-01-11T15:39
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал оказывать поддержку местному бизнесу в новых регионах страны."Нужно поддерживать именно местных предпринимателей, конечно, если нужны инвестиции из каких-то серьезных российских источников от наших крупных частных, государственных компаний, надо этому способствовать, но там, где можно, нужно поддерживать именно местный бизнес", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20230111/bednost-1844154933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
15:25 11.01.2023 (обновлено: 15:39 11.01.2023)
Путин призвал поддерживать местных предпринимателей
Президент Путин призвал поддерживать местных предпринимателей
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал оказывать поддержку местному бизнесу в новых регионах страны.
"Нужно поддерживать именно местных предпринимателей, конечно, если нужны инвестиции из каких-то серьезных российских источников от наших крупных частных, государственных компаний, надо этому способствовать, но там, где можно, нужно поддерживать именно местный бизнес", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.