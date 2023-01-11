https://ria.ru/20230111/putin-1844153156.html

Путин призвал поддерживать местных предпринимателей

Путин призвал поддерживать местных предпринимателей - РИА Новости, 11.01.2023

Путин призвал поддерживать местных предпринимателей

Президент России Владимир Путин призвал оказывать поддержку местному бизнесу в новых регионах страны. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:25

2023-01-11T15:25

2023-01-11T15:39

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал оказывать поддержку местному бизнесу в новых регионах страны."Нужно поддерживать именно местных предпринимателей, конечно, если нужны инвестиции из каких-то серьезных российских источников от наших крупных частных, государственных компаний, надо этому способствовать, но там, где можно, нужно поддерживать именно местный бизнес", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20230111/bednost-1844154933.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия