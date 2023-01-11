https://ria.ru/20230111/putin-1844152895.html

Путин поручил Мантурову обсудить с Минобороны вопрос по воздушным судам

Путин поручил Мантурову обсудить с Минобороны вопрос по воздушным судам - РИА Новости, 11.01.2023

Путин поручил Мантурову обсудить с Минобороны вопрос по воздушным судам

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Денису Мантурову отработать совместно с Минобороны РФ вопрос поставки воздушных судов, чтобы понять,... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:24

2023-01-11T15:24

2023-01-11T16:45

безопасность

денис мантуров

владимир путин

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Денису Мантурову отработать совместно с Минобороны РФ вопрос поставки воздушных судов, чтобы понять, сколько необходимо гражданских судов, а сколько военных."Вот эти 2 700 воздушных судов, включая вертолеты. Нужно отработать вместе с Минобороны, чтобы было четко понятно и ясно, сколько закажет военное ведомство, а сколько будет гражданских судов", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру - министру промышленности и торговли Денису Мантурову в течение месяца завершить работу по оформлению заказов по воздушным судам на предприятиях, подчеркнув, что надо сделать это не позже указанного срока."Мы постараемся сделать все возможное с коллегами из экономического блока", - ответил вице-премьер, но президента такой ответ не устроил."Есть", - согласился Мантуров."Поговорим еще с вами. Мы с вами и так каждый день разговариваем, поговорим или сегодня, или завтра еще", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221230/samolety-1842453191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, денис мантуров, владимир путин, россия