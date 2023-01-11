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Путин поручил Мантурову обсудить с Минобороны вопрос по воздушным судам - РИА Новости, 11.01.2023
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Путин поручил Мантурову обсудить с Минобороны вопрос по воздушным судам
Путин поручил Мантурову обсудить с Минобороны вопрос по воздушным судам - РИА Новости, 11.01.2023
Путин поручил Мантурову обсудить с Минобороны вопрос по воздушным судам
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Денису Мантурову отработать совместно с Минобороны РФ вопрос поставки воздушных судов, чтобы понять,... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:24
2023-01-11T16:45
безопасность
денис мантуров
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Денису Мантурову отработать совместно с Минобороны РФ вопрос поставки воздушных судов, чтобы понять, сколько необходимо гражданских судов, а сколько военных."Вот эти 2 700 воздушных судов, включая вертолеты. Нужно отработать вместе с Минобороны, чтобы было четко понятно и ясно, сколько закажет военное ведомство, а сколько будет гражданских судов", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру - министру промышленности и торговли Денису Мантурову в течение месяца завершить работу по оформлению заказов по воздушным судам на предприятиях, подчеркнув, что надо сделать это не позже указанного срока."Мы постараемся сделать все возможное с коллегами из экономического блока", - ответил вице-премьер, но президента такой ответ не устроил."Есть", - согласился Мантуров."Поговорим еще с вами. Мы с вами и так каждый день разговариваем, поговорим или сегодня, или завтра еще", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221230/samolety-1842453191.html
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безопасность, денис мантуров, владимир путин, россия
Безопасность, Денис Мантуров, Владимир Путин, Россия
15:24 11.01.2023 (обновлено: 16:45 11.01.2023)
 
Путин поручил Мантурову обсудить с Минобороны вопрос по воздушным судам

Путин поручил Мантурову отработать с Минобороны вопрос поставки воздушных судов

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Денису Мантурову отработать совместно с Минобороны РФ вопрос поставки воздушных судов, чтобы понять, сколько необходимо гражданских судов, а сколько военных.
"Вот эти 2 700 воздушных судов, включая вертолеты. Нужно отработать вместе с Минобороны, чтобы было четко понятно и ясно, сколько закажет военное ведомство, а сколько будет гражданских судов", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 13:13
В России продлили порядок эксплуатации иностранных самолетов
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру - министру промышленности и торговли Денису Мантурову в течение месяца завершить работу по оформлению заказов по воздушным судам на предприятиях, подчеркнув, что надо сделать это не позже указанного срока.
"Чтобы в течение месяца, я вас прошу, в течение месяца должно быть все сделано. Квартала какого-то, о чем мы говорим? Мы что не понимаем, в каких условиях мы живем? Я вас прошу в течение месяца эту работу закончить, ладно?" - сказал он на совещании с членами правительства.
"Мы постараемся сделать все возможное с коллегами из экономического блока", - ответил вице-премьер, но президента такой ответ не устроил.
"Нет, не постарайтесь сделать все возможное, а сделайте это, пожалуйста, в течение месяца Это нужно сделать в течение месяца, не позже. Хорошо?" - настоял глава государства.
"Есть", - согласился Мантуров.
"Поговорим еще с вами. Мы с вами и так каждый день разговариваем, поговорим или сегодня, или завтра еще", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 15:22
Путин раскритиковал работу по оформлению заказов на воздушные суда
 
БезопасностьДенис МантуровВладимир ПутинРоссия
 
 
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