https://ria.ru/20230111/putin-1844148375.html
Путин призвал добиться результатов работы в дорожном строительстве
Путин призвал добиться результатов работы в дорожном строительстве - РИА Новости, 11.01.2023
Путин призвал добиться результатов работы в дорожном строительстве
Президент России Владимир Путин поставил задачу добиться результатов в развитии дорожной инфраструктуры и ЖКХ. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:14
2023-01-11T15:14
2023-01-11T15:15
владимир путин
марат хуснуллин
россия
экономика
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поставил задачу добиться результатов в развитии дорожной инфраструктуры и ЖКХ."Нужно добиться заметных позитивных результатов в развитии дорожной и другой инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, хотя и здесь 2022 год был успешным, хорошим", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Он отметил, что на днях обсуждал с вице-премьером Маратом Хуснуллиным результаты работы в строительном секторе."Хороший результат, просто один из лучших... в нашей истории", - оценил президент.
https://ria.ru/20230111/putin-1844144357.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, марат хуснуллин, россия, экономика
Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Россия, Экономика
15:14 11.01.2023 (обновлено: 15:15 11.01.2023)
Путин призвал добиться результатов работы в дорожном строительстве
Президент Путин призвал добиться результатов работы в дорожном строительстве