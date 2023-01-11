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Путин призвал добиться результатов работы в дорожном строительстве - РИА Новости, 11.01.2023
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Путин призвал добиться результатов работы в дорожном строительстве
Путин призвал добиться результатов работы в дорожном строительстве - РИА Новости, 11.01.2023
Путин призвал добиться результатов работы в дорожном строительстве
Президент России Владимир Путин поставил задачу добиться результатов в развитии дорожной инфраструктуры и ЖКХ. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:14
2023-01-11T15:15
владимир путин
марат хуснуллин
россия
экономика
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поставил задачу добиться результатов в развитии дорожной инфраструктуры и ЖКХ."Нужно добиться заметных позитивных результатов в развитии дорожной и другой инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, хотя и здесь 2022 год был успешным, хорошим", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Он отметил, что на днях обсуждал с вице-премьером Маратом Хуснуллиным результаты работы в строительном секторе."Хороший результат, просто один из лучших... в нашей истории", - оценил президент.
https://ria.ru/20230111/putin-1844144357.html
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владимир путин, марат хуснуллин, россия, экономика
Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Россия, Экономика
15:14 11.01.2023 (обновлено: 15:15 11.01.2023)
 
Путин призвал добиться результатов работы в дорожном строительстве

Президент Путин призвал добиться результатов работы в дорожном строительстве

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкСтроительство ЦКАД
Строительство ЦКАД - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Строительство ЦКАД. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поставил задачу добиться результатов в развитии дорожной инфраструктуры и ЖКХ.
"Нужно добиться заметных позитивных результатов в развитии дорожной и другой инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, хотя и здесь 2022 год был успешным, хорошим", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 15:07
Путин призвал не откладывать решение насущных вопросов на новых территориях
Он отметил, что на днях обсуждал с вице-премьером Маратом Хуснуллиным результаты работы в строительном секторе.
"Хороший результат, просто один из лучших... в нашей истории", - оценил президент.
Строительство дороги - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря 2022, 15:38
В России продолжат строительство новых автотрасс
 
Владимир ПутинМарат ХуснуллинРоссияЭкономика
 
 
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