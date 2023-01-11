https://ria.ru/20230111/putin-1844148375.html

Путин призвал добиться результатов работы в дорожном строительстве

Путин призвал добиться результатов работы в дорожном строительстве - РИА Новости, 11.01.2023

Путин призвал добиться результатов работы в дорожном строительстве

Президент России Владимир Путин поставил задачу добиться результатов в развитии дорожной инфраструктуры и ЖКХ. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:14

2023-01-11T15:14

2023-01-11T15:15

владимир путин

марат хуснуллин

россия

экономика

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поставил задачу добиться результатов в развитии дорожной инфраструктуры и ЖКХ."Нужно добиться заметных позитивных результатов в развитии дорожной и другой инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, хотя и здесь 2022 год был успешным, хорошим", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Он отметил, что на днях обсуждал с вице-премьером Маратом Хуснуллиным результаты работы в строительном секторе."Хороший результат, просто один из лучших... в нашей истории", - оценил президент.

https://ria.ru/20230111/putin-1844144357.html

https://ria.ru/20221215/avtotrassy-1838919023.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, марат хуснуллин, россия, экономика