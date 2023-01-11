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Проблемы с обеспечением Вооруженных сил будут решены, заявил Путин - РИА Новости, 11.01.2023
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Проблемы с обеспечением Вооруженных сил будут решены, заявил Путин
Проблемы с обеспечением Вооруженных сил будут решены, заявил Путин - РИА Новости, 11.01.2023
Проблемы с обеспечением Вооруженных сил будут решены, заявил Путин
Россия решит все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в спецоперации, и продолжит реализацию масштабных социальных... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:09
2023-01-11T15:48
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия решит все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в спецоперации, и продолжит реализацию масштабных социальных программ, заявил президент России Владимир Путин."Мы решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции, и при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.
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Путин: "Мы решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил"
Россия решит все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в спецоперации, и продолжит реализацию масштабных социальных программ, заявил президент России Владимир Путин. "Мы решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции, и при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.
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безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
15:09 11.01.2023 (обновлено: 15:48 11.01.2023)
 
Проблемы с обеспечением Вооруженных сил будут решены, заявил Путин

Путин: проблемы с обеспечением задействованных в спецоперации частей будут решены

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия решит все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в спецоперации, и продолжит реализацию масштабных социальных программ, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции, и при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.
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