https://ria.ru/20230111/putin-1844146126.html
Проблемы с обеспечением Вооруженных сил будут решены, заявил Путин
Проблемы с обеспечением Вооруженных сил будут решены, заявил Путин - РИА Новости, 11.01.2023
Проблемы с обеспечением Вооруженных сил будут решены, заявил Путин
Россия решит все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в спецоперации, и продолжит реализацию масштабных социальных... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:09
2023-01-11T15:09
2023-01-11T15:48
безопасность
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия решит все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в спецоперации, и продолжит реализацию масштабных социальных программ, заявил президент России Владимир Путин."Мы решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции, и при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20230111/putin-1844152895.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: "Мы решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил"
Россия решит все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в спецоперации, и продолжит реализацию масштабных социальных программ, заявил президент России Владимир Путин. "Мы решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции, и при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.
2023-01-11T15:09
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
15:09 11.01.2023 (обновлено: 15:48 11.01.2023)
Проблемы с обеспечением Вооруженных сил будут решены, заявил Путин
Путин: проблемы с обеспечением задействованных в спецоперации частей будут решены