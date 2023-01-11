https://ria.ru/20230111/putin-1844146126.html

Проблемы с обеспечением Вооруженных сил будут решены, заявил Путин

Проблемы с обеспечением Вооруженных сил будут решены, заявил Путин - РИА Новости, 11.01.2023

Проблемы с обеспечением Вооруженных сил будут решены, заявил Путин

Россия решит все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в спецоперации, и продолжит реализацию масштабных социальных... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:09

2023-01-11T15:09

2023-01-11T15:48

безопасность

владимир путин

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия решит все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в спецоперации, и продолжит реализацию масштабных социальных программ, заявил президент России Владимир Путин."Мы решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции, и при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20230111/putin-1844152895.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Путин: "Мы решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил" Россия решит все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в спецоперации, и продолжит реализацию масштабных социальных программ, заявил президент России Владимир Путин. "Мы решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции, и при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства. 2023-01-11T15:09 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, россия