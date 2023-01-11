https://ria.ru/20230111/putin-1844144357.html

Путин призвал не откладывать решение насущных вопросов на новых территориях

Путин призвал не откладывать решение насущных вопросов на новых территориях - РИА Новости, 11.01.2023

Путин призвал не откладывать решение насущных вопросов на новых территориях

Нельзя брать паузу и откладывать на потом решение насущных вопросов на новых территориях России, несмотря на сложившуюся там ситуацию, заявил президент РФ... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:07

2023-01-11T15:07

2023-01-11T15:43

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820677866_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_3fe434b5c1cfd396b3be0a7ed3ea10f0.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Нельзя брать паузу и откладывать на потом решение насущных вопросов на новых территориях России, несмотря на сложившуюся там ситуацию, заявил президент РФ Владимир Путин."Понимаю, что ситуация в новых субъектах сложная, в отдельных территориях продолжаются боевые действия, далеко не везде восстановлена мирная жизнь, обеспечена безопасность людей. Естественно, все эти факторы необходимо учитывать, но все это не повод для того, чтобы взять паузу и отложить на потом решение самых насущных вопросов. Уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно шаг за шагом добиваться их, добиваться их решения, именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.По его словам, важно задать четкие понятные ориентиры развития новых регионов России, чтобы жители знали, что будет построено в их городах и поселках, какие объекты и когда будут восстановлены, как вырастут доходы семей, какую помощь от государства они получат, как будут работать детские сады и школы, больницы и поликлиники, когда откроются предприятия, какую поддержку получит малый бизнес, предприниматели, как будет развиваться инфраструктура и транспорт.

https://ria.ru/20230111/naproekty-1844144266.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия