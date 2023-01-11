https://ria.ru/20230111/putin-1844144357.html
Путин призвал не откладывать решение насущных вопросов на новых территориях
Путин призвал не откладывать решение насущных вопросов на новых территориях - РИА Новости, 11.01.2023
Путин призвал не откладывать решение насущных вопросов на новых территориях
Нельзя брать паузу и откладывать на потом решение насущных вопросов на новых территориях России, несмотря на сложившуюся там ситуацию, заявил президент РФ... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T15:07
2023-01-11T15:07
2023-01-11T15:43
владимир путин
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Нельзя брать паузу и откладывать на потом решение насущных вопросов на новых территориях России, несмотря на сложившуюся там ситуацию, заявил президент РФ Владимир Путин."Понимаю, что ситуация в новых субъектах сложная, в отдельных территориях продолжаются боевые действия, далеко не везде восстановлена мирная жизнь, обеспечена безопасность людей. Естественно, все эти факторы необходимо учитывать, но все это не повод для того, чтобы взять паузу и отложить на потом решение самых насущных вопросов. Уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно шаг за шагом добиваться их, добиваться их решения, именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему", - сказал Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства.По его словам, важно задать четкие понятные ориентиры развития новых регионов России, чтобы жители знали, что будет построено в их городах и поселках, какие объекты и когда будут восстановлены, как вырастут доходы семей, какую помощь от государства они получат, как будут работать детские сады и школы, больницы и поликлиники, когда откроются предприятия, какую поддержку получит малый бизнес, предприниматели, как будет развиваться инфраструктура и транспорт.
https://ria.ru/20230111/naproekty-1844144266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия
15:07 11.01.2023 (обновлено: 15:43 11.01.2023)
Путин призвал не откладывать решение насущных вопросов на новых территориях
Путин: нельзя брать паузу и откладывать на потом решение вопросов на новых территориях
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Нельзя брать паузу и откладывать на потом решение насущных вопросов на новых территориях России, несмотря на сложившуюся там ситуацию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Понимаю, что ситуация в новых субъектах сложная, в отдельных территориях продолжаются боевые действия, далеко не везде восстановлена мирная жизнь, обеспечена безопасность людей. Естественно, все эти факторы необходимо учитывать, но все это не повод для того, чтобы взять паузу и отложить на потом решение самых насущных вопросов. Уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно шаг за шагом добиваться их, добиваться их решения, именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему", - сказал Путин
на первом в 2023 году совещании с членами правительства.
По его словам, важно задать четкие понятные ориентиры развития новых регионов России, чтобы жители знали, что будет построено в их городах и поселках, какие объекты и когда будут восстановлены, как вырастут доходы семей, какую помощь от государства они получат, как будут работать детские сады и школы, больницы и поликлиники, когда откроются предприятия, какую поддержку получит малый бизнес, предприниматели, как будет развиваться инфраструктура и транспорт.