https://ria.ru/20230111/putin-1844141623.html

Россия оказалась готова к вызовам, которые ей предрекали, заявил Путин

Россия оказалась готова к вызовам, которые ей предрекали, заявил Путин - РИА Новости, 11.01.2023

Россия оказалась готова к вызовам, которые ей предрекали, заявил Путин

Владимир Путин поблагодарил правительство за работу в ушедшем году, отметив, что ничего из того, что пророчили России ее противники, не сбылось. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:02

2023-01-11T15:02

2023-01-11T16:33

политика

владимир путин

россия

донецкая народная республика

херсонская область

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Владимир Путин поблагодарил правительство за работу в ушедшем году, отметив, что ничего из того, что пророчили России ее противники, не сбылось.Глава государства подчеркнул, что в этом весомую роль сыграли члены кабинета министров.Он добавил, что в ближайшее время необходимо добиться суверенного развития, несмотря на внешнее давление. Среди прочего президент отметил, что очень рассчитывает на эффективную, как и в прошлом году, работу Центрального банка и правительства. Прежде всего речь идет об экономическом блоке и Министерстве финансов.Президент также затронул тему новых субъектов Федерации. Он подчеркнул, что правительство и регионы должны максимально согласованно отработать детали программы развития этих территорий. По словам главы государства, примерно к 2030 году они должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, уровню социальных услуг и другим параметрам качества жизни.Кроме того, президент призвал не откладывать на потом решение насущных вопросов на новых территориях, несмотря на сложившуюся там ситуацию. По его словам, важно задать ясные ориентиры развития этих регионов, чтобы жители знали, что построят в их городах и поселках, какие объекты и когда восстановят, как вырастут доходы семей, какую помощь от государства они получат, как будут работать детские сады и школы, больницы и поликлиники, когда откроются предприятия, какую поддержку получат малый бизнес и предприниматели, а также как будут развиваться инфраструктура и транспорт.Помимо этого, Путин заявил о необходимости подключить территории Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР к нацпроектам и обеспечить их финансированием. Он напомнил, что на нынешний год нужно установить ключевые показатели эффективности развития этих регионов не только для местных, но и федеральных органов власти. Это нужно для того, чтобы совместными усилиями решать вопросы, требующие внимания в первую очередь, подчеркнул президент. Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре. Население регионов поддержало инициативу большинством голосов.В Кремле 30 сентября состоялась церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав страны.

https://ria.ru/20230111/stroiteli-1844158253.html

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россия

донецкая народная республика

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Путин: "Правительству поручено подготовить программу развития новых субъектов федерации" Путин: "Правительству поручено подготовить программу развития новых субъектов федерации" 2023-01-11T15:02 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, россия, донецкая народная республика, херсонская область