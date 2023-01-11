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Совещание правительства с участием Владимира Путина. Трансляция - РИА Новости, 11.01.2023
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Совещание правительства с участием Владимира Путина. Трансляция
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Трансляция - РИА Новости, 11.01.2023
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:56
2023-01-11T14:56
политика
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
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LIVE: Совещание Владимира Путина с Правительством РФ
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политика, владимир путин, россия, видео
Политика, Владимир Путин, Россия
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
2023-01-11T14:56
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PT71M08S
14:56 11.01.2023
 

Совещание правительства с участием Владимира Путина. Трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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