https://ria.ru/20230111/putin-1844032895.html
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Трансляция
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Трансляция - РИА Новости, 11.01.2023
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:56
2023-01-11T14:56
2023-01-11T14:56
политика
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
россия
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Совещание Владимира Путина с Правительством РФ
LIVE: Совещание Владимира Путина с Правительством РФ
2023-01-11T14:56
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PT71M08S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, видео
Политика, Владимир Путин, Россия
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
2023-01-11T14:56
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PT71M08S
Совещание правительства с участием Владимира Путина. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.