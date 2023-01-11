https://ria.ru/20230111/puteshestviya-1844141730.html

В АТОР рассказали, сколько туристов в Новый год путешествовали по России

В АТОР рассказали, сколько туристов в Новый год путешествовали по России - РИА Новости, 11.01.2023

В АТОР рассказали, сколько туристов в Новый год путешествовали по России

Турпоток по России на новогодние праздники составил 10,3 миллиона путешественников, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T15:20

2023-01-11T15:20

2023-01-11T15:20

туризм

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новый год

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Турпоток по России на новогодние праздники составил 10,3 миллиона путешественников, сообщает АТОР. По предварительным данным от региональных администраций, в период с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года туристический поток в целом по России превысил показатели прошлого года, но не намного – примерно на 300 тысяч.Пока не все региональные администрации располагают итоговыми данными о числе гостей в праздничную декаду. Сейчас среди лидеров — Москва, которая приняла более двух миллионов экскурсантов. Рост турпотока год к году составил восемь процентов.Московская область, которую посетили два миллиона туристов, осталась на уровне прошлого года — на втором месте. В Санкт-Петербурге побывали более миллиона путешественников, что на семь процентов больше, чем год назад.С Тверской областью знакомились 700 тысяч россиян, это на 21 процент больше, чем в 2022 году.Замыкает пятерку самых популярных маршрутов Краснодарский край. Туда отправилось 430 тысяч туристов, 200 тысяч из которых — в Сочи. Рост турпотока составил два процента.

https://ria.ru/20230111/yalta-1838860081.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год