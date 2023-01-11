Пушков предупредил Запад о ловушке на Украине
Сенатор Пушков заявил, что Запад загоняет себя в угол военной поддержкой Украины
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Запад загоняет себя в ловушку из-за своей военной поддержки Украины, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
По его словам, Запад держит курс на дальнейшее усиление военной поддержки Киева, при этом степень политической самоидентификации западных правящих кругов с Киевом такова, что "поражение Украины там готовы рассматривать как собственное поражение".
"Тем самым они загоняют себя в ловушку, поскольку каждый новый шаг поддержки Киева, каждая новая клятва в верности Украине лишает их свободы маневра и возможности отступления. И хотя в НАТО утверждают, что не хотят доводить дело до войны с Россией, каждый такой шаг ведет к дальнейшей эскалации конфликта", - предупредил сенатор в своем Telegram-канале.
В пятницу США объявили о выделении очередного – крупнейшего – пакета военной помощи для Украины объемом свыше трех миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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