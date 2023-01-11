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Пушков предупредил Запад о ловушке на Украине - РИА Новости, 11.01.2023
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Пушков предупредил Запад о ловушке на Украине
Пушков предупредил Запад о ловушке на Украине - РИА Новости, 11.01.2023
Пушков предупредил Запад о ловушке на Украине
Запад загоняет себя в ловушку из-за своей военной поддержки Украины, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T01:14
2023-01-11T01:14
в мире
алексей пушков
олаф шольц
джо байден
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россия
нато
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Запад загоняет себя в ловушку из-за своей военной поддержки Украины, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.По его словам, Запад держит курс на дальнейшее усиление военной поддержки Киева, при этом степень политической самоидентификации западных правящих кругов с Киевом такова, что "поражение Украины там готовы рассматривать как собственное поражение"."Тем самым они загоняют себя в ловушку, поскольку каждый новый шаг поддержки Киева, каждая новая клятва в верности Украине лишает их свободы маневра и возможности отступления. И хотя в НАТО утверждают, что не хотят доводить дело до войны с Россией, каждый такой шаг ведет к дальнейшей эскалации конфликта", - предупредил сенатор в своем Telegram-канале.В пятницу США объявили о выделении очередного – крупнейшего – пакета военной помощи для Украины объемом свыше трех миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230110/postavki-1843795297.html
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в мире, алексей пушков, олаф шольц, джо байден, украина, россия, нато
В мире, Алексей Пушков, Олаф Шольц, Джо Байден, Украина, Россия, НАТО
01:14 11.01.2023
 
Пушков предупредил Запад о ловушке на Украине

Сенатор Пушков заявил, что Запад загоняет себя в угол военной поддержкой Украины

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Запад загоняет себя в ловушку из-за своей военной поддержки Украины, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
По его словам, Запад держит курс на дальнейшее усиление военной поддержки Киева, при этом степень политической самоидентификации западных правящих кругов с Киевом такова, что "поражение Украины там готовы рассматривать как собственное поражение".
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"Тем самым они загоняют себя в ловушку, поскольку каждый новый шаг поддержки Киева, каждая новая клятва в верности Украине лишает их свободы маневра и возможности отступления. И хотя в НАТО утверждают, что не хотят доводить дело до войны с Россией, каждый такой шаг ведет к дальнейшей эскалации конфликта", - предупредил сенатор в своем Telegram-канале.
В пятницу США объявили о выделении очередного – крупнейшего – пакета военной помощи для Украины объемом свыше трех миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре в четверг условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Париж поставит Украине бронеавтомобили или колесные танки AMX-10RC.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреАлексей ПушковОлаф ШольцДжо БайденУкраинаРоссияНАТО
 
 
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